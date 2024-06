Die Hits «Say You, Say Me», «Dancing on the Ceiling» und «Hello» kennt die ganze Welt. Auch wissen wir um Lionel Richies stilgerechte Achtziger-Outfits, den perfekten «Glow» in seinem Haupthaar und sein Händchen für die schönsten Party-Schnulzen der Soulgeschichte.

Lionel Richies Erfolgsbilanz Box aufklappen Box zuklappen Am 20. Juni 1949 kommt Lionel Brockman Richie in Tuskegee, Alabama zur Welt. In seinen 75 Lebensjahren hat er Musik produziert, welche die Welt bewegt und vereint. Er hat über 125 Millionen Alben verkauft, vier Grammys erhalten, dazu einen Oscar, einen Golden Globe und den Ehrendoktor für Musik vom Berklee College of Music in Boston.

Zum 75. Geburtstag der Musiklegende graben wir tief und stossen auf zehn verblüffende Facts aus Lionel Richies Leben:

1. Lionel Richie hat eine Kaminofen-Sammlung

Seit den 1980er-Jahren sammelt er ausrangierte Cheminées. «In einem meiner Häuser habe ich fünf Cheminées verbaut [...] ich liebe die Dinger!»

2. Er wollte ursprünglich Priester werden

Kreischende Fans hielten ihn davon ab. Als er mit seiner Soul-Funk-Band The Commodores Ende der 1960er-Jahre auf der College-Bühne stand und die Mädchen kreischen hörte, sagte er sich: «Ich glaube nicht, dass ich das Zeug zum Priester habe.»

Audio Lionel Richies Werdegang 03:51 min, aus Tageschronik vom 20.06.2023. Bild: Keystone-SDA, Chris Jackson/Pool Photo via AP (Archiv) abspielen. Laufzeit 3 Minuten 51 Sekunden.

3. Er gab einem Fussball-Star den Vornamen

Richtig geraten, genau dieser Lionel ist gemeint: Messi heisst Lionel wegen Lionel Richie. Beziehungsweise weil Messis Eltern grosse Lionel-Richie-Fans sind.

4. Er wurde fast Tennisspieler

Der US-Amerikaner begann seine Studienzeit an der Tuskegee Universität mit einem Sportstipendium, schloss dann in Wirtschaftswissenschaften ab und wurde letztlich Musikstar.

Legende: Lionel Richie Über 125 Millionen verkaufte Alben, vier Grammys, einen Oscar, einen Golden Globe und den Ehrendoktor für Musik vom Berklee College of Music in Boston. Getty Images/ Aaron Rapoport/Corbis/Getty Images

5. Er schrieb die grösste Benefizhymne aller Zeiten

Zugegeben, es ist nicht ganz so unbekannt, dass Lionel Richie mit Michael Jackson «We Are the World» schrieb. Erstaunlich bleibt jedoch, dass er den Song am 28. Januar 1985 mit 50 Popgrössen aufgenommen hat, nachdem er am selben Abend die American Music Awards hostete, selbst live aufgetreten ist und auch noch sechs Preise abgeholt hat.

6. Ein Klobesuch führte zu einem Billboard-Hit

Die zweite Strophe von «Lady», seinem Duett mit Country-Star Kenny Rogers, schrieb er auf der Toilette. Für gewöhnlich singt man beim Duschen, Lionel Richie schreibt Hits auf dem Thron. Klingt der Song deshalb nach WC? Mitnichten.

7. Lionel Richie war kurz Aushängeschild von Muslim-Tinder

Seine Muslim-Fanbase ist gross. Nicht zuletzt, weil er mit dem Internet-Meme «Halal, is it meat you’re looking for» durch die Decke ging. Angelehnt an seinen Lyrics «Hello, is it me your looking for» wurden im Netz islamische Essensvorschriften auf die Schippe genommen. Die Zeile fungierte überdies auch als Werbeslogan für die Muslim-Dating-Plattform Muzmatch (heisst heute Muzz).

8. Der «afrikanische» Text in «All Night Long» ist frei erfunden

Lionel Richie kann Musiknoten weder lesen noch schreiben. Auch die Sprache Suaheli beherrscht er nicht. Der afrikanisch klingende Ausschnitt in seinem Feelgood-Party-Knaller «All Night Long» 1983 ist Kauderwelsch und bedeutet gar nichts: «Oh, jambali; Tam bo li de say de moi ya; Yeah, Jambo, jumbo».

9. Er verkauft auch Bettdecken

Wie schläft es sich wohl in Bettlaken mit eingestickter Lionel-Richie-Signatur? Seit über 30 Jahren produziert der Sänger nicht nur Soulmusik fürs Schlafzimmer, sondern auch eigene Bettwäsche, Kissen und ein Duftwässerchen namens «Hello».

10. Im Radiostudio Zürich performte er neben dem Salatbüffet

2000 besuchte Lionel Richie das Radiostudio in Zürich für ein Interview mit SRF-Moderatorin Christina Lang und eine Live-Performance. Da alle offiziellen Studios und Bühnen besetzt waren, wurde das Ständchen in die Kantine verlegt. «Plötzlich stand ein weltbekannter Musiker da, wo wir gewöhnlicherweise für unser Mittagessen anstehen», sagt Christina Lang. «Bestimmt roch die Kantine sogar noch nach Frittieröl.» Wie das aussah? Oben im Video.