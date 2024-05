«Die Schweiz bekommt vom Publikum 226 Punkte!» Mit diesen Worten erlöste Moderatorin Petra Mede am frühen Sonntagmorgen nicht nur Nemo und das Team vor Ort in der Malmö Arena, sondern auch die ganze Schweiz. «Es fühlt sich an wie ein Traum», sagt das 24-jährige Musiktalent nach dem Sieg des Eurovision Song Contest, «es hat mich am meisten gefreut, Punkte von Leuten in ganz Europa zu bekommen, die begeistert sind, wenn jemand auf der Bühne einfach bedingungslos sich selbst ist. Das gibt mir mega viel Hoffnung für die Zukunft.»

02:03 Video Nemo wird nach dem ESC-Sieg in Zürich empfangen Aus Tagesschau vom 13.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 3 Sekunden.

Kurz darauf kündigt Nemo in der Medienkonferenz an, durch ein Gespräch mit Bundesrat Beat Jans erneut die Diskussion um die Einführung eines dritten amtlichen Geschlechts anregen zu wollen. Nach dem Sieg wird aber nicht nur geredet, sondern auch gefeiert – und zwar ausgelassen. In Malmö, aber auch am Sonntagabend am Zürcher Flughafen, wo Dutzende Fans den ESC-Star empfangen.

1 / 25 Legende: Schweden Marcus & Martinus – «Unforgettable» Reuters/Leonhard Foeger 2 / 25 Legende: Ukraine Alyona Alyona & Jerry Heil – «Teresa & Maria» Reuters/Leonhard Foeger 3 / 25 Legende: Deutschland Isaak – «Always On The Run» Reuters/Leonhard Foeger 4 / 25 Legende: Luxemburg Tali – «Fighter» Reuters 5 / 25 Legende: Israel Eden Golan – «Hurricane» Reuters/Leonhard Foeger 6 / 25 Legende: Litauen Silvester Belt – «Luktelk» Reuters/Leonhard Foeger 7 / 25 Legende: Spanien Nebulossa – «Zorra» Reuters/Leonhard Foeger 8 / 25 Legende: Estland: 5 miinust x Puuluup – «(nendest) narkootikumidewst ei tea me (küll) midagi» Reuters/Leonhard Foeger 9 / 25 Legende: Irland Bambie Thug – «Doomsday Blue» Reuters/Leonhard Foeger 10 / 25 Legende: Lettland Dons – «Hollow» Reuters/Leonhard Foeger 11 / 25 Legende: Griechenland Marina Satti – «Zári» Reuters/Leonhard Foeger 12 / 25 Legende: Grossbritannien Olly Alexander – «Dizzy» Reuters/Leonhard Foeger 13 / 25 Legende: Norwegen Gåte – «Ulveham» Reuters/Leonhard Foeger 14 / 25 Legende: Italien Angelina Mango – «Lai noia» Reuters/Leonhard Foeger 15 / 25 Legende: Serbien Teya Dora – «Ramonda» Reuters/ 16 / 25 Legende: Finnland Windows95man – «No Rules!» Reuters//Leonhard Foeger 17 / 25 Legende: Portugal Iolanda – «Grito» Reuters/Leonhard Foeger 18 / 25 Legende: Armenien Ladaniva – «Jako» Reuters/Leonhard Foeger 19 / 25 Legende: Zypern Silia Kapsis – «Liar» Reuters/Leonhard Foeger 20 / 25 Legende: Schweiz Nemo – «The Code» Reuters/Leonhard Foeger 21 / 25 Legende: Slowenien Raiven – «Veronika» Reuters/Leonhard Foeger 22 / 25 Legende: Kroatien Baby Lasagna – «Rim Tim Tagi Dim» Reuters/Leonhard Foeger 23 / 25 Legende: Georgien Nuza Busaladse – «Fire Fighter» Reuters/Leonhard Foeger 24 / 25 Legende: Frankreich Slimane – «Mon amour» Reuters/eonhard Foeger 25 / 25 Legende: Österreich Kaleen – «We Will Rave» Reuters/Leonhard Foeger

Schon geschaut? Die grosse Nemo-Dokumentation

Der Epilog zur grossen Nemo-Doku zeigt zudem, wie Nemo sich fürs Finale des ESC 2024 qualifiziert, ein letztes Mal in den Bus Richtung Arena steigt und nach der Sieges-Performance des Songs «The Code» die Eurovision-Trophäe zerdeppert. Versehentlich, natürlich.

40:11 Video Teil 1 der grossen Nemo-Doku Aus Eurovision Song Contest vom 09.05.2024. Bild: SRF/Ella Mettler abspielen. Laufzeit 40 Minuten 11 Sekunden.