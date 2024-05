Per E-Mail teilen

Unter dem Motto «Alle für einen» pushen SRF 3, Rete 3, RTR und Couleur 3 monatlich einen Song – entdeckt auf mx3.ch. Der Song ist im Mai auf Couleur 3, RTR, Rete 3 und SRF 3 zu hören und feierte am 2. April ihre Songpremiere in der Sendung Punkt CH auf SRF3.

mx3 – All For One im Mai 2024

Du willst alle Songs von allen Tagen? Hier: