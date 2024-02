Im kollektiven Pop-Bewusstsein Europas ist der Amerikaner nicht mehr so präsent wie zu Zeiten seines Überhits «Yeah!». Daheim in den USA gehört Usher aber nach wie vor zu den Grossen – auch dank einer 100 Shows umspannenden Residency in der Glücksspiel-Stadt Las Vegas.

Auf drei Dinge ist das Publikum in der Nacht auf Montag besonders gespannt, wenn die San Francisco 49ers auf die Kansas City Chiefs treffen: Wer gewinnt den 58. Super Bowl, wie viele Minuten vom Spiel wird statt American Football die Luxusloge von Taylor Swift gezeigt und wie spektakulär wird die prestigeträchtige Halbzeitshow von R&B-Popstar Usher?

Legende: In der Nacht auf Montag spielt Usher vor 65'000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Allegiant Stadium in Paradise (Las Vergas Valley) – und vor weit über 100 Millionen Menschen am TV. Imago/USA Today/Kirby Lee

Für die Beantwortung der ersten beiden Fragen bräuchten wir eine Kristallkugel, zur dritten können wir vorab immerhin einige Zusatzfragen klären – legen wir los.

Ist Usher noch bekannt genug für diesen Gig?

Rihanna 2023, Dr. Dre und Eminem 2022, The Weeknd 2021 – die Halftime-Show bestreiten absolute Superstars. Spielt Usher tatsächlich auf demselben Level? Aus hiesiger Sicht vielleicht weniger – in Europa aufgetreten ist der US-Amerikaner nach 2015 nicht mehr (abgesehen von einer kurzen Konzertreihe in Paris im Herbst 2023), im selben Jahr war er auch zuletzt in den Schweizer Singlecharts.

In seiner Heimat USA aber ist der 45-Jährige eine feste Showbusiness-Grösse. Seit zweieinhalb Jahren hat er einen fixen Showplatz in Las Vegas, zunächst im Caesars Palace, danach im Park MGM. Alleine im Rahmen dieser Residency hat Usher 100 Gigs gespielt und gehört damit neben Adele, U2 und Bruno Mars zu den wichtigsten Namen im Entertainment-Programm der Casino-Stadt.

Auch wenn der Super Bowl mittlerweile weltweit Aufmerksamkeit geniesst: Das Football-Finale ist primär ein US-Event und Usher der passende US-Superstar dafür. Ausserdem ist seine Musik weiterhin sehr beliebt, auf Spotify hören ihn monatlich knapp 38 Millionen Menschen. Und sein 2022er «Tiny Desk Concert» wurde millionenfach geschaut und zurecht gefeiert:

Was bekommt er dafür?

Nichts. Seit Jahren schon gibt's für diese Performance keine Gage. Es ist ein Prestige-Gig und ein medialer Ritterschlag, bei dem Künstlerinnen und Künstler so viel Aufmerksamkeit erfahren wie bei kaum einem anderen Auftritt: Rund 150 Millionen Menschen weltweit schauen das Spiel. Und Aufmerksamkeit lässt sich wiederum in Geld umwandeln durch mehr Musikstreams, Song-Downloads und Ticketverkäufe – nach ihrer Halbzeit-Show 2023 sind Rihannas digitale Song-Verkäufe um 390 Prozent in die Höhe geschnellt.

Pünktlich zur Performance hat Usher am Freitag seine neunte Studioplatte «Coming Home» veröffentlicht – mehr Promo für einen Release geht fast nicht. Und um neben den alten Fans auch eine junge Zielgruppe anzusprechen, hat er das Album mit Featurings angesagter Artists gespickt, darunter Jungkook von BTS, H.E.R. und Burna Boy.

Die Kosten für den Auftritt teilen sich die NFL (National Football League) und Sponsor Apple Music, dafür liegen bis zu zehn Millionen US-Dollar (8,75 Millionen Franken) drin. Den Acts steht es aber frei, das Budget aus der eigenen Kasse aufzustocken; Dr. Dre und The Weeknd haben laut Medienberichten zusätzlich jeweils sieben Millionen Dollar in ihre Shows gebuttert.

Was hat er geplant?

Über allfällige Gastauftritte ist vorab nichts bekannt. Klar ist, dass Usher Hits aus seiner gesamten Karriere performen wird, die vor 30 Jahren mit dem Release seines selbstbetitelten Debütalbums begann. Wenig überraschend mit dabei ist der 2004er Überhit «Yeah!», der prominent im Halftime-Show-Trailer gefeaturet wird:

Ausserdem darf er länger spielen als seine Vorgängerinnen und Vorgänger, nämlich 15 statt 13 Minuten. Apropos Gastauftritte: Das wird Ushers zweite Super-Bowl-Performance – 2011 wurde er für sein will.i.am-Featuring «OMG» zu den Black Eyed Peas abgeseilt. «Seit diesem Tag wollte ich immer zurück auf diese Bühne», sagte er kürzlich bei «Good Morning America».

Wer tritt sonst noch auf?

Vor dem Spiel singt Country-Star Reba McEntire die US-Nationalhymne, Rapper Post Malone performt «America the Beautiful» und R&B-Sängerin Andra Day nimmt sich «Lift Every Voice and Sing» an. DJ und Produzent Tiësto hätte ebenfalls ein Set spielen sollen, sagte am Donnerstagabend seine Teilnahme aber wegen eines «Notfalls in der Familie» ab. DJ-Kollege Kaskade springt ein – und freut sich darauf, natürlich:

Und wann muss ich dafür aufstehen?

Der Super Bowl 2024 startet in der Nacht auf Montag um 0.30 Uhr Schweizer Zeit (die Übertragung auf RTL läuft ab 23.15 Uhr). Wer nur die Halbzweit-Show sehen will, stellt den Wecker auf 1.45 Uhr. Oder schläft gemütlich durch und gibt sich alles dazu am Morgen, schliesslich werden Netz und Social Media voll sein damit.