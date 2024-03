Am 30. März steigt die «MusicStar»-Revival-Show mit acht ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten des Kultformats (siehe Infobox). Nicht nochmals auf der TV-Bühne stehen unter anderem Julien Ceccon und Sandro Dietrich.

Darum hat Baschi, der nach der ersten Staffel erfolgreich als Musiker durchstartete, die beiden besucht, um herauszufinden, woran sie knapp 20 Jahre nach ihrer Teilnahme in der Castingshow werkeln.

Was passiert in der Revival-Show? Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die Ex-Kandidat:innen auf der «MusicStar 2024»-Bühne SRF Die acht ehemaligen Kandidatinnen und Kandidaten Daniel Kandlbauer, Carmen Fenk, Fabienne Louves, Salome Clausen, Sebastian «Baschi» Bürgin, Börni Höhn, Katharina Michel und Leo Ritzmann (von links) kämpfen um den Titel «MusicStar 2024». In der Jury sitzen wie damals Chris von Rohr, Arabella Kiesbauer und Detlef D! Soost. Wer die Sendung gewinnt, darf 10'000 Franken für einen wohltätigen Zweck spenden. «MusicStar – Die Revival-Show», läuft am Samstag, 30. März 2024, um 20:10 Uhr auf SRF 1. Moderiert wird sie von Viola Tami und Sven Epiney.

Julien, der Fussballtrainer

In Staffel zwei (2004/2005) scheiterte Julien Ceccon kurz vor dem Finale. Auf dem Fussballplatz hingegen feiert der heute 40-jährige Erfolge. Respektive am Rand des Fussballplatzes: Seit bald zwei Jahren trainiert der Berner das NLB-Frauenteam des FC Solothurn.

«Ich habe schnell gemerkt, dass Fussball die noch grössere Passion als das Singen ist», erklärt er Baschi seinen Branchenwechsel. Dieser fügt an: «Ich beneide ihn fast ein wenig. Ich habe auch mal von einer Fussballkarriere geträumt.»

In die Schweizer TV-Geschichte eingegangen ist Julien, als er in seiner «MusicStar»-Staffel von Juror Detlef D! Soost übel zusammengefaltet wurde, weil er die Sendung als Spiel bezeichnet hatte. «Verpiss dich», schrie der Deutsche dem Berner entgegen.

«Das ist das Showbusiness», sagt der Ex-Kandidat, Fussballtrainer und Primarlehrer rückblickend, «irgendwie gehört das dazu – und gab viel Publicity».

Sandro, der Hitproduzent

Trotz seinem Aus als Siebter in der dritten «MusicStar»-Staffel (2006/2007) blieb Sandro Dietrich dem Metier treu. «Ich entschied mich dazu, ausserhalb des Rampenlichts Musik zu produzieren und komponieren», erzählt er Baschi, «das packt mich bis heute».

Und die Arbeit des 35-Jährigen packt wiederum die Schweiz, er hat schon an Nummern von Loco Escrito, Pegasus und Trauffer gewerkelt. Für Locos «Adiós» gab’s 2019 gar den Swiss Music Award in der Kategorie «Best Hit».

Mittlerweile verdient der Bündner sein Geld auch als Primarlehrer und haut immer wieder eigene Songs und Platten raus, ebenfalls 2019 knackte er mit «Hakuna Matata» die Top 20 der Schweizer Albumcharts.

Aktuell entstehen in seinem Churer Studio Songs mit und für Kids im Rahmen des Projekts Singvögel. «Die Kinder hatten keinen Spass an herkömmlichen Kinderliedern», erklärt Sandro die Motivation dahinter und verpackt die Texte darum in Stücke, deren Sound sich mehr an moderner Popmusik orientiert. Das kommt an: Auch mit den Singvögeln ist er in die Hitparade geflogen.

Das Klassentreffen-Fondue

Baschi hat zudem sechs weitere Ehemalige aus den ersten drei Staffeln, die nicht Teil der Revival-Show sein werden, zum Fondue-Plausch eingeladen.

Claudia D'Addio, Sergio Luvualu, Lara Ponzo, Jesse Brown, Claudio Naef und Sandra Wild schwelgen bei geschmolzenem Käse und Weisswein in Erinnerungen an ihre «MusicStar»-Zeit.