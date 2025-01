So sauber war Patent Ochsner noch nie

Eingerahmt von Trauer und melancholisch schöner Dankbarkeit strahlt und spielt und sprudelt das Leben. So würde ich in einem Satz beschreiben, was sich zwischen Prolog und Epilog von «Tag & Nacht» abspielt.

Gregi Sigrist Musikjournalist für Pop/Rock von Schweizer Radio und Fernsehen Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Im Musik-Blog schaut er auf, unter und hinter aktuelle Musikthemen und ihre Nebengeräusche. Zu seinen Musik-Blogs

Aber wenn Patent Ochsner 17 neue Songs veröffentlichen, dann lass ich es nicht bei diesem einen Satz. Hier sind fünf Aspekte, die man sich vor, während oder nach dem ersten Hören des neuen Ochsner-Albums anschauen darf:

1. So sauber wie noch nie

«Tag & Nacht» ist die sauberste und reinste Produktion von allen je erschienen Platten von Patent Ochsner. Sogar die bluesigste Stelle auf diesem Werk wurde schon fast absurd sauber gemacht und gemischt und geputzt und poliert. Ein Album im auditiven Sonntagsanzug sozusagen.

2. So vergänglich wie noch nie

«Tag und Nacht» ist extrem verspielt. Gewisse Spielereien, Geschichten und textliche wie musikalische Abenteuer sind kaum Songs für Ewigkeit. Büne Huber ist das aber ganz offensichtlich ziemlich egal, was ich als grosse Qualität des 62-Jährigen empfinde. Er macht, worauf er Lust hat. Das, was sich gerade richtig anfühlt. Und dabei scheint mir, bekommt sein inneres Kind mit zunehmendem Alter immer mehr Platz.

3. So nah an Hubers Bildern wie noch nie

Viele Songs auf «Tag & Nacht» haben collagenhafte Züge. Auch wenn bekannt ist, dass bei Huber Bild und Ton ineinanderfliessen – so nah am Witz und Schalk seiner Malerei war bisher noch kein Patent-Ochsner-Werk. Huber kritzelt aber nicht nur Figuren, Sprüche und Situationen auf die Leinwand. Es gibt auch die Bilder mit Tiefe und diese Welt ist auf dem neuen Album in ihrer ganzen Wärme und Vielschichtigkeit ebenfalls zu finden.

4. So viel Platz für Blödsinn wie noch nie

«Bei uns ist eigentlich die ganze Hütte voll von solchen Songs», sagt Büne Huber im Tagesgespräch, angesprochen auf die vielen sprachlichen Lausbuben-Spielereien auf «Tag & Nacht». So ist zum Beispiel das «Shaiszelied» ein Stück, das durchaus für Fragezeichen sorgen könnte. Huber singt darin Schwachsinn mit russischem Akzent.

«Es ist wichtig, dass wir anständig sind miteinander», gibt Huber im Tagesgespräch zu Protokoll. Und weiter: «Es ist mir aber auch wichtig, dass wir uns lustig machen dürfen übereinander.» Da ist er wieder. Der Mann mit dem grossen Herzen, in dem auch ein kleiner Bub sitzt. Einer mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht und ein paar Streichen im Kopf.

5. So jung und rein wie noch nie

Was auf «Tag & Nacht» auch auffällt: Hubers Stimme wird aufs Alter irgendwie feiner und reiner. Das ist aussergewöhnlich. Die meisten Stimmen werden im Alter rauer, faltiger, brüchiger. Nicht so bei Büne Huber.