Beyoncé «Run the World (Girls)»

Falls jemals Selbstzweifel oder ein Gefühl der Machtlosigkeit aufkommen sollten, dann Beyoncés Track von 2011 sehr laut anhören und sich daran erinnern, wer eigentlich das Sagen hat.

Zeilen zum Mitsingen: Who run this mutha? Girls / Who run the world? Girls

Kelly Clarkson «Invincible»

Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Wenige haben diese Ansage so stimmgewaltig und berührend gemacht wie Kelly Clarkson 2015. Und keine hat Frauen schöner aus Kisten ausbrechen lassen.

Zeilen zum Mitsingen: I was hiding from the world / I was so afraid, I felt so unsure / But now I am invincible / And I'm a perfect storm

Dolly Parton «9 To 5»

Seit Jahrzehnten behauptet sich Dolly Parton mit Talent, Charme und Selbstironie in der Männerdomäne Country. Ihre antikapitalistische Hymne «9 to 5» von 1980 hat bis heute nicht an Aktualität verloren.

Zeilen zum Mitsingen: They just use your mind / And they never give you credit / It's enough to drive you / Crazy if you let it

Big Zis «FCV»

Im Originalsong ist Tone Loc auf der Jagd nach amourösen Abenteuern und wendet dafür höchst fragwürdige Mittel an. Zürcher Rapperin Big Zis hat daraus 2020 «Funky Cool Vagina» kreiert. Zu expliziter Text? Wenn man bedenkt, wie oft und mit welcher Selbstverständlichkeit Männer über ihre «Wiener» rappen, dann ist «Funky Cold Vagina» genau richtig dosiert.

Zeilen zum Mitsingen: und drüber uus kei Kompromiss bi minre Klitoris / dir gfalled mini Perlä und dir gfallt min Diamant / mini funky cool Vagina isch systemrelevant

Florence and the Machine «King»

Sie habe realisieren müssen, dass es für männliche Künstler einfacher sei, Familie und Kunst unter einen Hut zu bringen, sagt Florence Welch. Im Zentrum von «King» (2022) steht das Jonglieren mit Identitäten, das Hin- und Hergerissen sein zwischen Rollen und Erwartungen sowie das Opfern von Träumen.

Zeilen zum Mitsingen: But a woman is a changeling, always shifting shape / Just when you think you have it figured out / Something new begins to take

Ultra Naté «Free»

«You're free .... to do what you want to do ...» füllt bis heute die Tanzfläche jeder House-Party im Nu. Dank des Verves, mit dem Ultra Naté 1997 ihre Botschaft verkündet, ist der Track bis heute eine triumphale Ode ans Ausbrechen.

Zeilen zum Mitsingen: «You've got to live your life / Do what you want to do»

Gloria Gaynor «I Will Survive»

Der ultimative Motivationssong, wenn’s grad mal nicht so einfach ist. Wo Gloria Gaynor draufsteht, steckt Empowerment und Aufmunterung drin. Seit 1978.

Zeilen zum Mitsingen: I've got my life to live /And all my love to give and / I will survive / I will survive