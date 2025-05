Am 28. Mai finden die Swiss Music Awards 2025 statt. Linda Elys, Ilira und Milune, sind dabei in der Newcomer-Kategorie «SRF 3 Best Talent» nominiert.

Bis am 4. Mai lief das Voting für die Swiss Music Awards 2025, die am 28. Mai im Zürcher Hallenstadion vergeben werden. In allen Kategorien ausser «Best Hit» (passiert live während der Show) und «Artist Award» (wählen Musikschaffende separat) konnte man für seine Lieblinge abstimmen – darunter fürs «SRF 3 Best Talent» des Jahres.

Viel «SRF 3 Best Talent» bei den SMA 2025 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Neben der ESC-Trophäe hat Nemo schon fünf Swiss Music Awards im Regal stehen. Kommen nun vier weitere dazu? Keystone/AP/Martin Meissner Ehemalige «SRF 3 Best Talent»-Acts nehmen ordentlich Platz ein auf der Nominierten-Liste der Swiss Music Awards 2025. Allen voran Nemo: Der Eurovision-Star darf auf Preise als «Best Solo Act», «Best Streaming Artist», «Most Rising Artist Social Media» und für den «Best Hit» mit dem ESC-Siegersong «The Code» hoffen. In letzterer Kategorie ist auch Linda Elys mit «House on Fire» nominiert. Kings Elliot und Andryy balgen um den «Best Breaking Act»-SMA, Joya Marleen und Dabu Fantastic treten in der Sparte «Best Live Act» gegeneinander an und Nnavy ist zweifach im Rennen als «Best Act Romandie» und für den «Artist Award», auf den auch Dachs scharf sind. Alle Nominierten und das Voting (läuft bis und mit 4. Mai) gibt's auf der Website der Swiss Music Awards.

Die drei Nominierten in der Newcomer-Sparte, Ilira, Milune und Linda Elys, haben Anfang April bei einem exklusiven Showcase in der Live Stage des SRF in Zürich ihr Konzert-Können demonstriert. Der Showcase-Film ist neu auf Play SRF und Youtube im Stream verfügbar und wird zudem am 2. Mai um 20:10 Uhr im TV auf SRF zwei gezeigt.

Das Showcase in Bildern

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Gruppenfotos wie dieses sind wichtig, sonst glaubt uns später wieder niemand, dass wir drei spätere Popstars plus Swiss-Music-Award-Preisträgerin Riana für einen gemeinsamen Konzertabend in der SRF-Stube hatten. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 1 / 8 Legende: Gruppenfotos wie dieses sind wichtig, sonst glaubt uns später wieder niemand, dass wir drei spätere Popstars plus Swiss-Music-Award-Preisträgerin Riana für einen gemeinsamen Konzertabend in der SRF-Stube hatten. SRF/Noëlle Guidon

Bild 2 von 8. Ab sofort kann auf der Website der Swiss Music Awards für Linda Elys, Milune und Ilira (von links) gevotet werden. Wer die meisten Stimmen holt, holt sich auch den begehrten Newcomer-Betonklotz. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 2 / 8 Legende: Ab sofort kann auf der Website der Swiss Music Awards für Linda Elys, Milune und Ilira (von links) gevotet werden. Wer die meisten Stimmen holt, holt sich auch den begehrten Newcomer-Betonklotz. SRF/Noëlle Guidon

Bild 3 von 8. Am Showcase erinnert uns Riana mit nur ein paar wenigen Livesongs daran, warum sie sich 2024 den «SRF 3 Best Talent»-SMA schnappte. Als hätten wir das auch nur für eine Sekunde vergessen. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 3 / 8 Legende: Am Showcase erinnert uns Riana mit nur ein paar wenigen Livesongs daran, warum sie sich 2024 den «SRF 3 Best Talent»-SMA schnappte. Als hätten wir das auch nur für eine Sekunde vergessen. SRF/Noëlle Guidon

Bild 4 von 8. Seit Jahren fragen wir uns, was für ein Motiv die (hier rot leuchtenden) SRF-3-Bühnenelemente ergeben, wenn sie korrekt zusammengesetzt werden. Anyway, hier ist die wundertolle Linda Elys. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 4 / 8 Legende: Seit Jahren fragen wir uns, was für ein Motiv die (hier rot leuchtenden) SRF-3-Bühnenelemente ergeben, wenn sie korrekt zusammengesetzt werden. Anyway, hier ist die wundertolle Linda Elys. SRF/Noëlle Guidon

Bild 5 von 8. Wenn Milune ihre Fans Moonflowers nennt und auf der Bühne ein Moonflowers-Top trägt, ist Milune dann Fan von sich selbst? Einmal Applaus für so viel Selbstliebe, bitte! Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 5 / 8 Legende: Wenn Milune ihre Fans Moonflowers nennt und auf der Bühne ein Moonflowers-Top trägt, ist Milune dann Fan von sich selbst? Einmal Applaus für so viel Selbstliebe, bitte! SRF/Noëlle Guidon

Bild 6 von 8. Die anderen Moonflowers stehen in der ersten Reihe – und fühlen jede Textzeile mit. So muss Pop. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 6 / 8 Legende: Die anderen Moonflowers stehen in der ersten Reihe – und fühlen jede Textzeile mit. So muss Pop. SRF/Noëlle Guidon

Bild 7 von 8. Wer Iliras Haarklammer findet, gibt sie doch gerne rasch an der Kasse ab. Obwohl: Dieser Schopf sollte gar nicht erst gebändigt werden, wenn damit solch eindrückliche Hairflips möglich sind. Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 7 / 8 Legende: Wer Iliras Haarklammer findet, gibt sie doch gerne rasch an der Kasse ab. Obwohl: Dieser Schopf sollte gar nicht erst gebändigt werden, wenn damit solch eindrückliche Hairflips möglich sind. SRF/Noëlle Guidon

Bild 8 von 8. Die SRF-3-Hosts Anna Zöllig (links) und Céline Werdelis führen durch den Abend und Annas Blick zufolge stellt sie sich mit Sicherheit dieselbe Frage wie wir: Welches Bild entsteht, wenn die Deko-Elemente wie vorgesehen ineinandergeschoben werden? Wir müssen es endlich wissen! Bildquelle: SRF/Noëlle Guidon. 8 / 8 Legende: Die SRF-3-Hosts Anna Zöllig (links) und Céline Werdelis führen durch den Abend und Annas Blick zufolge stellt sie sich mit Sicherheit dieselbe Frage wie wir: Welches Bild entsteht, wenn die Deko-Elemente wie vorgesehen ineinandergeschoben werden? Wir müssen es endlich wissen! SRF/Noëlle Guidon Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Hier sind die besten Szenen des Konzertabends, der abgerundet wurde von der Performance von Vorjahres-Siegerin Riana (ihr Swiss Music Award steht daheim gleich im Eingangsbereich, «damit ihn auch alle sehen», wie sie auf der Bühne sagt).

Das ist «SRF 3 Best Talent» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Siegerin 2024: Riana 2024 holte sich die Appenzeller Musikerin Riana den Swiss Music Award in der Kategorie «SRF 3 Best Talent» samt 10'000 Franken Fördergeld. Keystone/Urs Flüeler «SRF 3 Best Talent» zeichnet aufstrebende Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz aus. Jeden Monat steht ein Act im Fokus. Drei von ihnen werden Ende Jahr von der Jury ausgewählt und für einen Swiss Music Award und den Förderpreis von 10'000 Franken nominiert. Das Publikum wählt die Jahressiegerin oder den Jahressieger per Online-Voting.

Riana ist ein Vollprofi

Schon, als sie vor zwei Jahren den Patent-Ochsner-Klassiker «Scharlachrot» in der Live Lounge coverte (unsere Kinnladen liegen noch immer auf dem Boden), wirkte Riana routiniert wie eine erfahrene Berufsmusikerin.

Ein knappes Jahr, nachdem sie den «SRF 3 Best Talent»-Swiss-Music-Award eingesackt hat, steht die 25-Jährige noch souveränder und selbstverständlicher auf der Bühne und verzaubert das Publikum sowohl solo als auch in Bandformation mit ihrem Appenzeller Indie-Pop. Dabei verrät Riana, dass die Single «So viel fühle» auf ihrem Debütalbum zu hören sein wird, das für kommenden Herbst angedacht ist.

Linda Elys kann mehr als «nur» Radio

Dass Linda Elys weiss, wie eingägige Radiohits gehen, hat sie mit «House on Fire» längst bewiesen. Die folkige Nummer kratzt an der Vier-Millionen-Plays-Marke (!) auf Spotify und bringt entsprechend viel Bewegung in die Showcase-Menge.

Mit dem Set-Closer «Homecoming» zeigt die 23-jährige Schwyzerin, dass sie auch richtig grossen Pop kann. Pop, der reich instrumentiert ist, sich Zeit nimmt und dabei immer höher wächst, bis er sich in einem atmosphärischen Gefühlsfeuerwerk entlädt. Wer das selbst live erleben möchte, hat Glück: Linda tourt gerade durch die Schweiz.

Milune bringt ihren Fanclub mit

Zu einer guten Popshow gehört eine lautstarke Crowd, darum nimmt Milune gleich einen Teil ihres Fanclubs mit in die Live Stage. Ihre Moonflowers singen und fühlen jedes Wort der dramatischeren Songs (darunter «Torn») mit und springen bei den schnelleren Zuckerwatten-Stücken wie «Hearts Lust» mit der 21-Jährigen um die Wette.

Diesen Sommer spielt Milune am Paléo Festival und am Zürich Openair – falls du ihre Bühne nicht gleich findest, dann halte einfach Ausschau nach einer pastellfarbenen Menschentraube und du weisst, dass du auf dem richtigen Weg bist.

Ilira demonstriert ihre Stimmgewalt

Seit einem Weilchen ist Ilira independent unterwegs, also ohne Majorlabel im Rücken. «Ich mag das simplere Leben», sagt die Musikerin aus dem Kanton Bern – ihre Performance am «SRF 3 Best Talent»-Showcase aber ist alles andere als simpel.

Die in all black gekleidete Band trieft vor Coolness und wird einzig von der Stimmgewalt der 30-Jährigen in den Schatten gestellt. Dabei performt Ilira gekonnt Lieder, nach denen sich auch Miley Cyrus («Won't Raise You the Same») und Lana Del Rey («Floating with the Sharks») die talentierten Finger lecken würden.

So ticken die drei Nominierten