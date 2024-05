Riana im ersten Anlauf, Baschi im fünften: Die beiden feiern den ersten «Swiss Music Award» ihrer Karriere. Die Appenzellerin ist «SRF 3 Best Talent»-Jahressiegerin. Der Mundart-Musiker schafft im Zürcher Hallenstadion endlich den Glücksmoment. Und Rapper EAZ vergiesst Freudentränen.

Appenzeller Dialekt, eine unvergleichliche Soul-Stimme: Die 24-jährige Riana holt sich bei der Preisverleihung der «Swiss Music Awards» 2024 den Betonklotz in der Kategorie «SRF 3 Best Talent» und reiht sich somit in die Liste prominenter Vorgängerinnen und Vorgänger wie Nemo, Lo & Leduc, Hecht, Joya Marleen oder Steff La Cheffe.

Die Musikerin bedankt sich bei der Preisverleihung souverän: «Offenbar haben alle Innerrhödler für mich abgestimmt.» Das wären dann laut Statistik 15 500 Leute.

Der Hit des Jahres heisst «Juicy» von EAZ

EAZ mit «Juicy», Hecht mit «Amigo» oder Remo Forrer mit «Watergun» war die Frage in der Königskategorie um den Hit des Jahres. Oder: ein internationaler Mundart-Rap-Hit, eine Mundart-Hymne oder den ESC-Beitrag des vergangenen Jahres? Ein Telefon-Voting während der Fernseh-Sendung brachte die Entscheidung.

Rapper EAZ feierte mit Freudensprüngen, Umarmungen, echter Freude, einer langen Rede und Freudentränen.

Die Siegerinnen und Sieger des Abends

1 / 10 Legende: Riana und der «SRF 3 Best Talent»-Award Die Musikerin triumphiert, bedankt sich wie ein Profi. Riana schätzt die Offenheit der Menschen, sodass sie ihre Songs mit in Appenzeller-Deutsch schmieden kann. Für Riana eine Herzensangelegenheit. Keystone 2 / 10 Legende: Joya Marleen ist «Best Female Act» Die «SRF 3 Best Talent»-Jahressiegerin 2022 bedankt sich mit einer souveränen Dankesrede, nachdem sie vor zwei Jahren vor lauter Freude und Nervosität in Rekordgeschwindigkeit Dankesreden improvisierte. Charmant, etwas verpeilt und super sympathisch. Keystone 3 / 10 Legende: Baschi holt «Best Male» Lässt sich feiern, tanzt zum Podium, redet sich um Kopf und Kragen. «Muss man den SMA jetzt abschaffen, weil er endlich gewonnen hat?», fragt er sich. Um im gleichen Atemzug seiner Frau Alana eine Liebeseklärung zu machen. Keystone 4 / 10 Legende: Züri West feiern den Preis für «Best Group» «Kuno würde sagen: 'Suberi Büetz'», sagt Gitarrist Küse Fehlmann stellvertretend für den abwesenden Züri-West-Frontmann. Und bedankt sich bei allen, die in den letzten 40 Jahren Teil der Band waren. Keystone 5 / 10 Legende: Patent Ochsner bedanken sich für «Best Live Act» Büne Huber hätte den Preis den Mit-Nominierten Black Sea Dahu aus tiefsten Herzen gegönnt. Patent Ochsner teilen den Betonklotz symbolisch mit der Zürcher Band. Keystone 6 / 10 Legende: Nola Kin erhält den «Artist Award» Der Preis wird unter den Musikschaffenden vergeben. Die Zürcherin hat nicht damit gerechnet. «Das ist surreal», erklärt sie. Keystone 7 / 10 Legende: Slimka sagt Merci für «Best Act Romandie» Der Genfer Rapper bedankt sich kurz und bündig und verkündet: «Vive la musique suisse.» Keystone 8 / 10 Legende: Gigi ist «Most Rising Artist Social Media» Die neue Kategorie bei den «Swiss Music Awards» berücksichtigt die Aktivitäten auf Social Media. Erste Siegerin ist die Bündner Rapperin Gigi (@badbgigii). Keystone 9 / 10 Legende: «Best Breaking Act» geht an die Rusch-Büeblä Ein emotionaler Moment unter Tränen. Cyril bedankt sich stellvertretend für seinen Zwillingsbruder und seinen Vater. Sie als Ländler-Musiker hätten nie mit dem Gewinn gerechnet. Keystone 10 / 10 Legende: Die Stubete Gäng bedankt sich für «Best Streaming Artist» Die Zuger gehen mit dem Sieg in der Geschichte ein: Der Preis wurde zum ersten Mal bei den «Swiss Music Award» vergeben. Keystone

Joya Marleen zum Vierten, Premiere von Nola Kin

Vor zwei Jahren war die St. Gallerin Joya Marleen die Abräumerin des Abends und holte gleich drei «Swiss Music Awards» ab: Dieses Mal kommt ein weiterer für ihre Sammlung dazu. Die 21-Jährige wird als beste weibliche Künstlerin gefeiert.

Die Zürcher Musikerin Nola Kin darf sich über den «Artist Award» freuen, den Preis, den Musikschaffende untereinander vergeben. Schon die Nominierung hat sie unheimlich gefreut, dass sie den Preis tatsächlich holen könnte, hätte sie niemals gedacht.

Baschi hat endlich den ersten Beton-Klotz

Bei Baschi sprach man schon fast vom Leonardo-di-Caprio-Effekt. In den vergangenen Jahren regelmässig nominiert, ging er bisher immer leer aus. Bis jetzt, bei seinem fünften Anlauf. Der 37-Jährige setzte sich gegen Rapper EAZ und Mundart-Rocker Gölä durch und holt den ersten Betonklotz in der Kategorie als bester männlicher Künstler. Seine Dankesrede: lang. Hemmungslos lang. Aber auch rührend mit einer Liebeserklärung an seine Frau.

Mit Züri West als «Best Group» (Gitarrist Küse Fehlmann: «Suberi Büetz, würde Kuno sagen.») und Patent Ochsner als «Best Live Act» holen sich zwei Berner Musik-Institutionen weitere Preise. Wobei Patent Ochsner als Bewunderer von Black Sea Dahu den Preis symbolisch mit der unermüdlich tourenden Zürcher Indie-Folk-Band teilen.

Der «Best Act Romandie» geht zudem an den Genfer Rapper Slimka.

Ländler und Volksmusik sind Trumpf

Dass Volksmusik hoch im Kurs ist, zeigte sich bei den diesjährigen «Swiss Music Awards» schon auf der Nominationsliste: Neben Heimweh und der Stubete Gäng, standen mit den Genderbüebu und den Rüsch-Büeblä zum ersten Mal Ländler-Formationen zur Wahl.

Die Rüesch-Büeblä, die jungen Wilden der Szene, mit Erfolg: Die Zwillings-Brüder Simon und Cyrill und ihr Vater Roger holten sich den Newcomer-Preis «Best Breaking Act». Die Stubete Gäng aus Zug wurde als «Best Streaming Act» ausgezeichnet.

Tina Turner und Nemo

Tina Turner wurde als Frau, Mensch, Musik-Ikone geehrt und ihr Schaffen gewürdigt. Die Wahlschweizerin verstarb vor bald einem Jahr, am 24. Mai 2023.

Und Nemo erhielt eine Grussbotschaft der anwesenden ehemaligen ESC-Teilnehmenden: Mit einem Video von Anna Rossinelli, Marius Bear, Remo Forrer, Michael von der Heide und Peter Reber.