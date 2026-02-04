Nina Valotti überzeugt solo, Jamila singt mit einer Zahnbürste und Edb startet eine Massen-Bewegung: Die drei Nominierten für den Swiss Music Award in der Nachwuchs-Kategorie «SRF 3 Best Talent» begeistern im exklusiven Showcase.

Bevor's um den Betonklotz samt 10'000 Franken Fördergeld geht, haben die drei Nominierten in der Swiss-Music-Awards-Kategorie «SRF 3 Best Talent» ihre Live-Muskeln spielen lassen. Hier kommt der Recap der Konzert-Bewährungsprobe von Jamila, Nina Valotti und Edb in der Live Stage des SRF in Zürich.

Jamila: Mit der Zahnbürste gegen die Bühnenangst

Wenn Jamila ans Mikrofon tritt, gehört ihr die Bühne. Das dafür nötige Selbstbewusstsein habe sie nicht immer gehabt, so die Zürcherin – sie hat es sich antrainiert. «Mit der Zahnbürste als Mikrofon vor dem Spiegel», erzählt sie, «so lange, bis ich meine Bühnenangst im Griff hatte.»

Ihre Gefühle verbirgt sie nie – und ihre Fans in der ersten Reihe danken es ihr mit begeistertem Jubel und durchgehendem Gehüpfe. Während sie «Vote for Jamila»-Shirts in die Höhe strecken, schliesslich geht das SMA-Voting am 9. Februar los und mit ihrer berührenden Stimme (vor allem bei den leisen Tönen, damn) ist sie heisse Anwärterin auf den Newcomer-Preis.

Deine Stimme entscheidet Box aufklappen Box zuklappen Legende: Die letztjährigen «SRF 3 Best Talent»-Nominierten Milune, Linda Elys und Ilira (von links) auf der Bühne der Swiss Music Awards. Swiss Music Awards Am 9. Februar um 12:00 Uhr werden die restlichen Nominierten für die Swiss Music Awards 2026 bekanntgegeben. Dann startet auch das Voting, das bis am 22. Februar um 23:59 Uhr auf der Event-Website läuft. Verliehen werden die begehrten Betonklötze am Donnerstag, 19. März, im Zürcher Hallenstadion.

Nina Valotti: Oben solo, unten Chor

Zwei Mics, eine E-Gitarre und ein Launchpad – Nina Valottis Setup ist minimal, die Wirkung hingegen maximal. Die rund 200 Gäste in der Live Stage hängen der Zürcherin an den Lippen, wenn sie kleine Alltagsgeschichten gross inszeniert. Oder aus ihrer schunkeligen Single «Warte» live einen elektronischen Ohrwurm mit dem Zeug zum nächsten Mini-Sommerhit mixt. Inklusive «S'chunt scho guet»-Chor im Publikum.

Sogar ihr Italo-Cover des Dabu-Fantastic-Tearjerkers «Ciao Baby, Ciao» findet Platz auf der Playlist und Nina kündigt an, dass weitere italienische Stücke in der Mache sind: «Ich bin dran.»

So ticken die drei Nominierten

Edb: Nicht aufzuhalten

In der Menge nach Edb gefragt, meint Crimer («SRF 3 Best Talent»-Jahressieger 2018): «Er ist ein Movement.» Edb kommentiert gewohnt trocken: «Korrekt.» Movement ist es dann auch, was der Berner in der Live-Stage-Menge auslöst.

Er tut dies nicht nur mit seiner Musik, sondern auch, wenn er die Crowd auffordert, in die Knie zu gehen und Labelbosse, die dem nicht sofort Folge leisten, direkt outcallt. Aber: Er tut es eben vor allem mit seiner Musik. Denn der Typ hat einfach Songs. Songs, bei denen sowohl Melodie als auch Text direkt in Mark, Bein und Herz schiessen.

Das ist «SRF 3 Best Talent» Box aufklappen Box zuklappen Legende: Siegerin 2025: Linda Elys 2025 holte sich die Schwyzer Musikerin Linda Elys den Swiss Music Award in der Kategorie «SRF 3 Best Talent» samt 10'000 Franken Fördergeld. Keystone/Ennio Leanza «SRF 3 Best Talent» zeichnet aufstrebende Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz aus. Jeden Monat steht ein Act im Fokus. Drei von ihnen werden Ende Jahr von der Jury ausgewählt und für einen Swiss Music Award und den Förderpreis von 10'000 Franken nominiert. Das Publikum wählt die Jahressiegerin oder den Jahressieger per Online-Voting.

Linda Elys: Ausser Konkurrenz, innere Ruhe

Klar, für Linda Elys geht's diesmal um nichts – ausser ums Geniessen. Die Schwyzerin hat im Vorjahr den Swiss Music Award in der Kategorie «SRF 3 Best Talent» abgeräumt und eröffnet darum das Showcase.

Ihre Ruhe und ihr Selbstbewusstsein auf der Bühne kommen aber nicht nur davon, dass sie den SMA schon gewonnen hat. Die Musikerin hat im vergangenen Jahr so viel Live- und Studioerfahrung gesammelt wie andere in der fünffachen Zeit. Darum wirken auch ihre ruhigeren und neueren Stücke keine Sekunde nach Füller, sondern packen die Fans vom ersten Ton an.

Legende: Hana Gadze («SRF 3 punkt CH»), Linda Elys, Nina Valotti, Edb, Céline Werdelis («SRF 3 punkt CH»), Jamila und Anna Zöllig («SRF 3 punkt CH», von links) auf der Live Stage des SRF. SRF/Noëlle Guidon

Am Freitag, 6. Februar, droppt das komplette «SRF 3 Best Talent»-Showcase auf Play SRF. Und am Samstag, 14. Februar, läuft es in voller Länge im TV auf SRF 1 – um 23:00 Uhr, direkt nach «Happy Day», damit die anschliessende Nacht genauso happy weitergehen kann.