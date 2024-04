Ohrwurmige Songs im Appenzellerdialekt, quirlige und tiefgründige Electro-Sounds oder doch ausgeklügelter, feinster Indie? Du hast es in der Hand, welche Musik dieses Jahr Trumpf bei den «Swiss Music Awards» ist. Wir schicken Riana, Shuttle und Soft Loft ins Rennen um den «SRF 3 Best Talent»-Award.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Den «SRF 3 Best Talent»-Award holten sich unter anderem schon Steff la Cheffe, Dabu Fantastic, Hecht, Lo & Leduc, Crimer, Marius Bear, Joya Marleen, Andryy und nicht zuletzt auch ESC-Hoffnung Nemo. Wer 2024 neu in der Liste der Siegerinnen und Sieger aufgenommen wird, erfahren wir am 8. Mai 2024, wenn im Zürcher Hallenstadion die «Swiss Music Awards» über die Bühne gehen.

Riana, Shuttle oder Soft Loft?

Die Nominierten für den Jahressieg könnten – wie in den vergangenen Jahren schon – musikalisch nicht unterschiedlicher sein: Riana, Shuttle und Soft Loft überzeugen und beeindrucken jeweils auf ihre einzigartige Weise. Sie wurden von der «SRF 3 Best Talent»-Jury aus den zehn Monatssiegerinnen und -siegern des vergangenen Jahres ausgewählt und ins Rennen geschickt.

Der Zeitplan bis zu den SMA: hier gibt's die Infos Box aufklappen Box zuklappen Wer von den Nominierten eine Trophäe abholen darf, entscheidet sich beim Voting, das ab heute Mittag und dann bis zum 21. April auf der offiziellen Website swissmusicawards.ch läuft. Wir begleiten unsere «SRF 3 Best Talent»-Final-Acts bis zur Preisverleihung am 8. Mai und stellen sie auf allen Kanälen nochmals vor. Zudem laden wir am 1. Mai zu einem Showcase mit den drei Nominierten sowie dem Vorjahressieger Andryy. Beim Showcase kannst du übrigens mit ein bisschen Glück dabei sein. Das Anmeldeformular findest du hier!

Wer die Trophäe und den Förderpreis von 10'000 Franken holt, das entscheidet sich im Voting, das heute ab 12 Uhr auf der offiziellen Website der «Swiss Music Awards» startet und bis und mit dem 21. April läuft.

Das sind unsere drei Nominierten:

Riana hat das Charisma, die Songs und das Herz am rechten Fleck

Die Appenzellerin fesselt mit Stimme, mit magischen Songs und sorgt für Gänsehaut, ohne laut und aufdringlich zu sein. Ihre Popsongs haben Tiefe und einen unheimlichen Charme. Riana sorgt für einen neuen, frischen Farbtupfer auf der musikalischen Landkarte der Schweiz: Sie setzt dem – wenn man so will – Innerrhoder Slang ein Denkmal.

Schliessen 03:54 Video Riana liebt putzen und hasst Mathe (7 Facts) | Best Talent – Dezember 2023 Aus SRF 3 Best Talent vom 20.12.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 54 Sekunden. 04:05 Video Riana - «Believe» (Cher Cover) | Best Talent – Dezember 2023 Aus SRF 3 Best Talent vom 15.12.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 5 Sekunden. 03:36 Video Riana - «Losloh» (Livesession) | Best Talent – Dezember 2023 Aus SRF 3 Best Talent vom 05.12.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 36 Sekunden.

Shuttle ist der Quirlige mit den fröhlich-tiefgründigen Electro-Songs

Grégoire Pasquier arbeitete schon für Stress, Sophie Hunger und Adrian Sieber. Er ist Produzent und lebt für den Ton. Mit Shuttle lebt der Fribourger seine ganz eigene musikalische Vision. Der quirlige Musiker liefert abenteuerlichen Electro-Sound, überrascht mit Effekt-Glitzer und einer unerhörten Ohrwurmigkeit.

Schliessen 03:44 Video Käse-Tasting mit Shuttle aus Fribourg | Best Talent – März 2023 Aus SRF 3 Best Talent vom 14.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 44 Sekunden. 03:24 Video Shuttle - «Flowers» (Miley Cyrus Cover) | Best Talent – März 2023 Aus SRF 3 Best Talent vom 21.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 24 Sekunden. 09:39 Video Shuttle - «Japanese Journey», «Treasure» & «Your Shoe Is Tied to the Other» Set (Livesession) | Best Talent – März 2023 Aus SRF 3 Best Talent vom 07.03.2023. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 39 Sekunden.

Soft Loft liefern Melancholie im ausgeklügelten Indie-Kleid

Die Band aus Brugg und Baden ist auf dem Sprung, auch das Ausland zu erobern. Ihr Debütalbum «The Party and the Mess» beschreibt mit seinen wunderschönen, melancholischen Indie-Songs das Auf und Ab des Lebens und lädt zu einer Reise zu sich selbst. Soft Loft rund um Frontfrau Jorina Stamm verwandeln dabei so manch scheinbar Unperfektes zu einer perfekten Begegnung.