Weihnachten steht für Nächstenliebe und Besinnlichkeit. Manchmal läuft das Weihnachtsfest aber auch aus dem Ruder und der Samichlaus Amok. Fünf Festtagssongs über Mord, Chaos und zu viel Feuchtfröhlichkeit.

1. Santa dreht durch

Der Samichlaus wird normalerweise als gutmütiger Mann mit dickem Bauch, roten Pausbacken sowie langem weissem Bart dargestellt und gilt als Symbol für Freude und Grosszügigkeit. Doch auch dem Weihnachtsmann kann es die rote Mütze lupfen.

Wenn das passiert, enden Rentiere als Würste, die Stadt geht in Flammen auf und das FBI muss mit Hubschraubern ausrücken, um den durchgeknallten Santa dingfest machen zu können. Zumindest passiert das in der bitterbösen Parodie «The Night Santa Went Crazy» von Weird Al Yankovic.

2. Vom Rentier überfahren

Wer positive Figuren und feierliche Festivitäten ins Gegenteil verkehrt, unterwandert Erwartungen. Dieses Comedy-Prinzip dürfte auch Elmo Shropshire gekannt haben, der 1979 mit seiner damaligen Frau «Grandma Got Run over by a Reindeer» aufnahm.

Im Song hat das «Grosi» eine ordentliche Menge Eierlikör intus und tritt zum falschen Zeitpunkt aus dem Haus. Am nächsten Morgen wird sie tot aufgefunden, offenbar vom Weihnachtsmann und seinen Rentieren überfahren. Bei den Zurückgebliebenen wirft das Fragen auf. Darf man die Geschenke an die Grossmutter öffnen oder muss man sie zurückgeben? Und wo bitteschön hat der Samichlaus seinen Führerschein gemacht?!

3. Schimpferei und Prügel

Familienfeste bergen Potenzial für Drama. Alte Konflikte brechen auf, ein Wort ergibt das andere, Teller fliegen und der Zwist gerät ausser Rand und Band. So ergeht es zumindest dem jungen Paar, das die Punk-Legenden The Ramones 1989 besingen.

Der Song lässt vermuten, dass die Herren Ramones selbst ungute Erfahrungen gemacht haben bei Weihnachtsfesten. Haben allenfalls die Wischmopp-Frisuren für hitzige Diskussionen gesorgt bei der Verwandtschaft?

4. Kater an Weihnachten

Unterschiedliche Erwartungen an ein Weihnachtsfest können zu Konflikten führen. Die Mutter hat tagelang dekoriert und gekocht, der Vater würde eigentlich lieber einen Krimi am TV schauen. Die Tochter deklariert Weihnachten als Kommerzschlacht und der Sohn muss sich darauf konzentrieren, nicht ins Fondue Chinoise zu reihern, weil er am Vorabend zu viel gebechert hat. Niemand besingt den Weihnachts-Kater und das schlechte Gewissen, das damit verbunden ist, so schön wie die englische Indie-Band Bag of Cans.

Und jetzt mal ehrlich: Haben wir dieses Szenario nicht alle schon einmal erlebt?

Bag of Cans haben ihren Kater-Exgüsi-Song übrigens im Sommer herausgegeben. Entweder hatte man da schon kommende Weihnachten im Visier, oder aber das schlechte Gewissen hat sehr lange nachgehallt.

5. Der Samichlaus als Rächer

Richtig düster wird's in «Don't Shoot Me Santa» von The Killers. Ein Mann bittet den Samichlaus darum, dass dieser ihn nicht erschiessen möge. Offenbar steht Santa mit gezückter Pistole vor ihm. Im Verlauf der Geschichte wird klar, dass hier nicht einfach ein durchgeknallter Weihnachtsmann sein Unwesen treibt, sondern dass es einen triftigen Grund gibt für das grimmige Auftreten.

Der Mann gesteht, dass er ein Kind getötet habe. Er bittet den Weihnachtsmann um Gnade und Verständnis. Die Kinder hätten ihn gehänselt und er habe sie doch nicht einfach davonkommen lassen können, sagt er. Was Santa schlussendlich mit dem Mann anstellt, bleibt offen.

Frohes Fest! Und seien Sie doch nett zueinander.