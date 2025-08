Zugfahren ist etwas Schönes: Die Landschaft zieht vorbei, man unterhält sich, kann gemütlich etwas essen, trinken oder lesen. Zugfahren kann aber auch anstrengend sein: Volle Abteile, viel Gepäck, verspätete Abfahrt, lange Schlangen beim Ein- und Ausstieg.

«Der Schlüssel für eine schöne Reise mit dem ÖV ist die gegenseitige Rücksichtnahme», sagt Carmen Hefti, Mediensprecherin der SBB. Nur: Wie verhalte ich mich im Zug richtig?

Türe blockieren, damit ich noch einsteigen kann – darf ich das?

Ich bin spät dran, der Zug ist noch da, die Türen schliessen sich, die Signale blinken und piepsen bereits. Die Verlockung ist gross, doch noch einzusteigen. «Solange eine Tür noch aufgeht, wenn man den Knopf drückt, kann man problemlos ein- und aussteigen», sagt Carmen Hefti.

Legende: Sich in eine final schliessende Tür zu schmeissen, ist theoretisch möglich, aber nicht ungefährlich. Keystone/Gaetan Bally

«Erst, wenn das Zugpersonal den finalen Schliessbefehl auslöst, empfehlen wir aus Sicherheitsgründen, sich nicht mehr dazwischen zu stellen.» In solchen Fällen besteht die Gefahr, dass man kurz zwischen den Türen eingeklemmt wird, was schmerzhaft sein kann.

Zugverspätung – kann ich trotzdem noch ein Billett lösen?

Klar, wer ohne gültiges Ticket im Zug reist, bekommt eine Busse. Was aber, wenn der Zug Verspätung hat und ich kurz vor der Abfahrt noch ein Billett löse? «Beim Billettkauf gelten immer die Zeiten, die im Fahrplan stehen – das ist im ÖV gesamtschweizerisch so geregelt.»

Legende: Die Kaufzeit und der reguläre Fahrplan sind entscheidend, ob ein Billet gültig ist oder nicht. Keystone/Gaetan Bally

Deshalb gilt: «Billette immer vor dem Einsteigen lösen.» Im Kino bezahlt man den Eintritt schliesslich auch, bevor man im Saal Platz nimmt.

Koffern, Velos, Sofas – wie viel Gepäck darf ich transportieren?

Für Velos oder Hunde gibt es spezielle Tickets, für andere Dinge nicht. Heisst das, dass ich unbegrenzt viele Sachen mit auf die Reise nehmen kann? «Was man selbst tragen, ziehen oder stossen mag, darf man mit in den Zug nehmen.» Aus Sicherheitsgründen ist es wichtig, dass das Gepäck keine Durchgänge oder Türen versperrt.

Legende: Gepäck, das sich alleine und mehr oder weniger praktisch transportieren lässt, ist erlaubt. Keystone/GAETAN BALLY

«Ein drei Meter langes Sofa ist nicht erlaubt, ein grosser Rollkoffer hingegen schon.» Auch Kinderwägen, Ski- und Snowboardausrüstung oder Schlitten sind in der Regel kein Problem. Bei übergrossen Velos wie Tandems lohnt es sich, vorher mit den SBB abzuklären, welche Züge dafür geeignet sind.

Ein- und aussteigen – was gilt es zu beachten?

Es ist simpel und im Alltag manchmal doch so kompliziert: der Ein- und Ausstieg in einen Zug. «Reisende immer zuerst aussteigen lassen, erst danach selbst einsteigen.» Wichtig ist dabei, den aussteigenden Passagieren genug Platz zu lassen, damit sie den Zug zügig verlassen können. «Im Idealfall positioniert man sich beim Warten vor dem Einstieg seitlich der Türen.» Ein kleiner Insider-Tipp: «Meistens hat es im hintersten und im vordersten Wagen am meisten Platz in den Abteilen.»

Legende: Die Passagiere aussteigen lassen, dann erst den Zug betreten. Keystone/GAETAN BALLY

Entsprechend sinnvoll ist es, nicht vor jenen Türen zu warten, bei denen die Mehrheit aussteigt. Grosser Andrang vor wenigen Türen kann sich zudem auf den Fahrplan auswirken. «Wenn es regnet, halten sich die Passagiere meist im gedeckten Bereich eines Perrons auf, um nicht nass zu werden», sagt Carmen Hefti. «Dadurch ist der Andrang vor gewissen Türen grösser, Ein- und Ausstieg dauern länger, was sich auf die Pünktlichkeit auswirken kann.»