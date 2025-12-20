Aktionen aus der ganzen Schweiz haben dazu beigetragen, Spenden für Kinder in Krisensituationen zu sammeln. Ein Einblick in eine Woche voller Solidarität.

Oft sind es kleine Gesten, aus denen Grosses entsteht: eine Hundebürste, ein Adventskranz, eine Schöpfkelle Suppe – und Menschen, die Zeit, Energie und Herzblut schenken. Am Ende bleibt eine Zahl, die bewegt: 5'548'848 Franken für die Solidaritätsaktion «Gib es Härz».

Frische Husky-Frisuren

Das SRF 3-Morgenduo mit Philippe Gerber und Marco Thomann zog eine Woche lang durch die Schweiz, sammelte Spenden ein und half, wo es Hilfe benötigte. Zum Beispiel bürsteten sie die Huskys der Hörerin Hörerin Cornelia Studer, was der Hundebesitzerin 400 Franken ins Spendenkässeli wert ist.

«Gib e(i)s Herz» beim Zmorgebuffet

Weiter ging's für die Moderatoren auf die Bettmeralp VS. Dort halfen sie einen Morgen lang im Frühstücksservice mit, schlugen Eier fürs Rührei auf, schnitten Speck und räumten das Geschirr ab. Dieser Einsatz war dem Hotel Slalom 1000 Franken in die Spendenkasse wert.

Insgesamt sammelten Philippe Gerber und Marco Thomann über 36'500 Franken auf ihrer Reise durch die Schweiz.

«Gib es Härz» 2025 auf SRF 3

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. 240 Chlausmützen singen . Die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Sonnegg in Goldau treiben Philippe und Marco die Tränen der Rührung in die Augen: Voller Inbrunst singen die Kinder die Weihnachtslieder, die sie für die Aufführung vor Weihnachten gerade proben. Die Kollekte ihres Weihnachtskonzertes spenden sie. Bildquelle: SRF. 1 / 12 Legende: 240 Chlausmützen singen Die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Sonnegg in Goldau treiben Philippe und Marco die Tränen der Rührung in die Augen: Voller Inbrunst singen die Kinder die Weihnachtslieder, die sie für die Aufführung vor Weihnachten gerade proben. Die Kollekte ihres Weihnachtskonzertes spenden sie. SRF

Bild 2 von 12. Ausmisten im Stall der «Texas Longhorn»-Rinder. Ran an die Mistgabeln! So hiess es am Donnerstagmorgen für Philippe und Marco. Auf einem Bauernhof in Grosshöchstetten (BE) misten sie gegen eine Spende von 500 Franken den Stall aus. Interessiert beäugt werden die beiden unter anderem von diesem Stier. Bildquelle: SRF / Philippe Gerber. 2 / 12 Legende: Ausmisten im Stall der «Texas Longhorn»-Rinder Ran an die Mistgabeln! So hiess es am Donnerstagmorgen für Philippe und Marco. Auf einem Bauernhof in Grosshöchstetten (BE) misten sie gegen eine Spende von 500 Franken den Stall aus. Interessiert beäugt werden die beiden unter anderem von diesem Stier. SRF / Philippe Gerber

Bild 3 von 12. Krippenspiel von und für Kinder. In Boswil spielen Kinder der 1. bis 3. Klasse die Geschichte «De chlini Hirt und de grossi Räuber» und spenden die Einnahmen an «Gib es Härz». Bildquelle: SRF. 3 / 12 Legende: Krippenspiel von und für Kinder In Boswil spielen Kinder der 1. bis 3. Klasse die Geschichte «De chlini Hirt und de grossi Räuber» und spenden die Einnahmen an «Gib es Härz». SRF

Bild 4 von 12. Schulhaus im Sammelfieber. Das Sekundarschulzentrum Hubersdorf SO hat mit diversen Aktionen fast 10'000 Franken für «Gib es Härz» gesammelt: Die Klassen haben Adventskränze gebastelt, einen Sponsoren-Schwumm organisiert und ihre Pausenkiosk-Kasse gespendet. Initiator dieser Aktion ist Lehrer David Loosli. Bildquelle: SRF. 4 / 12 Legende: Schulhaus im Sammelfieber Das Sekundarschulzentrum Hubersdorf SO hat mit diversen Aktionen fast 10'000 Franken für «Gib es Härz» gesammelt: Die Klassen haben Adventskränze gebastelt, einen Sponsoren-Schwumm organisiert und ihre Pausenkiosk-Kasse gespendet. Initiator dieser Aktion ist Lehrer David Loosli. SRF

Bild 5 von 12. «Gib e Schäri». Nachdem Philippe und Marco die Schule besuchten und Initiator David Loosli in der SRF 3 Instagram-Story landete, wurde einstimmig beschlossen, dass er dringend eine neue Frisur bräuchte. Daraus wurde eine weitere Spendenaktion: Für einen neuen Haarschnitt bei Lehrer Loosli spenden die Lehrpersonen für «Gib es Härz». Bildquelle: zVg. 5 / 12 Legende: «Gib e Schäri» Nachdem Philippe und Marco die Schule besuchten und Initiator David Loosli in der SRF 3 Instagram-Story landete, wurde einstimmig beschlossen, dass er dringend eine neue Frisur bräuchte. Daraus wurde eine weitere Spendenaktion: Für einen neuen Haarschnitt bei Lehrer Loosli spenden die Lehrpersonen für «Gib es Härz». zVg.

Bild 6 von 12. Im Café der Stiftung Domino. Im Café der Stiftung Domino in Windisch helfen Philipp Gerber und Marco Thomann Fabian beim Anrichten. Die Stiftung spendet – obwohl sie selbst auch auf Geld angewiesen ist – 200 Franken an «Gib es Härz». Bildquelle: SRF. 6 / 12 Legende: Im Café der Stiftung Domino Im Café der Stiftung Domino in Windisch helfen Philipp Gerber und Marco Thomann Fabian beim Anrichten. Die Stiftung spendet – obwohl sie selbst auch auf Geld angewiesen ist – 200 Franken an «Gib es Härz». SRF

Bild 7 von 12. Die Guetzli-Tester. 800 Franken gab's von René und Pia Barth aus Sempach – und zwar dafür, dass das Morgen-Duo ihre feinen Weihnachtsguetzli testete. Wir würden sagen: Test bestanden. Bildquelle: SRF. 7 / 12 Legende: Die Guetzli-Tester 800 Franken gab's von René und Pia Barth aus Sempach – und zwar dafür, dass das Morgen-Duo ihre feinen Weihnachtsguetzli testete. Wir würden sagen: Test bestanden. SRF

Bild 8 von 12. «Gib e(i)s Herz». «Gib es Härz» gibt's auch beim Zmorge im Wallis: Philippe und Marco bemalen Frühstückseier im Hotel auf der Bettmeralp. Dem Hotel ist der Radiobesuch im verschneiten Dorf 1000 Franken wert. Danke für die grosszügige Spende für Kinder in Krisen! Bildquelle: SRF. 8 / 12 Legende: «Gib e(i)s Herz» «Gib es Härz» gibt's auch beim Zmorge im Wallis: Philippe und Marco bemalen Frühstückseier im Hotel auf der Bettmeralp. Dem Hotel ist der Radiobesuch im verschneiten Dorf 1000 Franken wert. Danke für die grosszügige Spende für Kinder in Krisen! SRF

Bild 9 von 12. Huskys bürsten für einen guten Zweck. Pro gebürsteten Husky gibt's 50 Franken in die Spendenkasse: Philippe Gerber und Marco Thomann greifen zum Bürsthandschuh und befreien vier Huskys von überschüssiger Unterwolle. Besitzerin Cornelia Studer verdoppelt den Betrag und spendet 400 Franken für Kinder in Krisen. Bildquelle: SRF. 9 / 12 Legende: Huskys bürsten für einen guten Zweck Pro gebürsteten Husky gibt's 50 Franken in die Spendenkasse: Philippe Gerber und Marco Thomann greifen zum Bürsthandschuh und befreien vier Huskys von überschüssiger Unterwolle. Besitzerin Cornelia Studer verdoppelt den Betrag und spendet 400 Franken für Kinder in Krisen. SRF

Bild 10 von 12. Ein Kreis schliesst sich. Im September war «SRF bi de Lüt» live zu Gast in Oberägeri ZG. Aus dem Event resultierte ein Gewinn – und den schenkt die Gemeinde nun zurück. Damit geht eine Grossspende von 20'000 Franken an «Gib es Härz» und damit an Kinder in Krisensituationen. Bildquelle: zVg. 10 / 12 Legende: Ein Kreis schliesst sich Im September war «SRF bi de Lüt» live zu Gast in Oberägeri ZG. Aus dem Event resultierte ein Gewinn – und den schenkt die Gemeinde nun zurück. Damit geht eine Grossspende von 20'000 Franken an «Gib es Härz» und damit an Kinder in Krisensituationen. zVg

Bild 11 von 12. Tore für die Junioren benetzen beim FC Heimberg. Mit kalten Fingern auf dem kalten Alurahmen ist das gar nicht so einfach: Marco und Philippe helfen Platzwart Nathan Wyss beim Anbringen der Netze an die neuen Junioren-Tore des FC Heimbergs. Für die Hilfe fliessen 250 Franken in die Spendenkasse. Damit zielt Nathan Wyss direkt ins Herz – Merci! Bildquelle: SRF. 11 / 12 Legende: Tore für die Junioren benetzen beim FC Heimberg Mit kalten Fingern auf dem kalten Alurahmen ist das gar nicht so einfach: Marco und Philippe helfen Platzwart Nathan Wyss beim Anbringen der Netze an die neuen Junioren-Tore des FC Heimbergs. Für die Hilfe fliessen 250 Franken in die Spendenkasse. Damit zielt Nathan Wyss direkt ins Herz – Merci! SRF

Bild 12 von 12. Nachbarschafts-Spende von Bözberg . Die treue SRF 3-Hörerin Beatrice hat die halbe Nachbarschaft mobilisiert, um Philippe und Marco in Bözberg zu empfangen. «Es ist uns ein Anliegen, für Kinder zu spenden», sagt Beatrice. Mitten in der aargauischen Nebelsuppe legen sie 250 Franken ins Kässeli. Wir sagen DANKE! Bildquelle: SRF. 12 / 12 Legende: Nachbarschafts-Spende von Bözberg Die treue SRF 3-Hörerin Beatrice hat die halbe Nachbarschaft mobilisiert, um Philippe und Marco in Bözberg zu empfangen. «Es ist uns ein Anliegen, für Kinder zu spenden», sagt Beatrice. Mitten in der aargauischen Nebelsuppe legen sie 250 Franken ins Kässeli. Wir sagen DANKE! SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Schulhaus sammelt über 10'000 Franken

Die Aktion «Gib es Härz» inspirierte eine ganze Schule: Im Sekundarschulzentrum Hubersdorf SO, nahe Solothurn, beschlossen 155 Schülerinnen und Schüler, selbst aktiv zu werden. Jede Klasse lancierte eine eigene Aktion für «Gib es Härz».

Es war ein Sponsoren-Schwumm, kein Sponsoren-Lauf

Besonders in Erinnerung bleibt ein sportliches Projekt: Ein Klassenlehrer organisierte mit seiner Klasse einen Sponsoren-Schwumm. «Es war ein Sponsoren-Schwumm, kein Sponsoren-Lauf», meinte ein Lehrer des Schulhauses. Allein damit kamen 1’900 Franken zusammen. Zusammen mit weiteren Aktionen näherte sich das Schulhaus der 10’000-Franken-Marke.

Legende: Schülerinnen und Schüler des Sekundarschulzentrums Hubersdorf SO engagieren sich mit verschiedenen Aktionen für die Solidaritätsaktion «Gib es Härz». zVg.

Vom Betroffenen zum Vorbild: Rapper Fehdi unterstützt die Aktion

Auch der Basler Rapper Fehdi weiss, wie wichtig Unterstützung in schwierigen Lebenslagen ist. Als Kind erlebte er häusliche Gewalt, mit seiner Mutter musste er mit seiner Mutter in einem Frauenhaus Schutz suchen. Später folgten weitere Schicksalsschläge. Halt fand er unter anderem in seinem Quartier – dort lernte er, wie wichtig gegenseitige Hilfe ist.

Heute engagiert sich Fedhi selbst: Er unterstützt Jugendliche im Jugendzentrum Dreirosen in Basel.

Rund 5000 Songwünsche und Spenden

Die grösste Musikredaktion der Schweiz bestimmte in der Spendenwoche das Musikprogramm: Auf SRF 3 liefen ausschliesslich Musikwünsche von Hörerinnen und Hörern, welche gegen eine Spende eingereicht wurden. Besonders oft gewünscht wurden der USA-For-Africa-Song «We Are The World», «Für immer uf di» von Patent Ochsner und «Mon Amour» von Hecht.

Das Adventshaus im Emmental

In Röthenbach im Emmental leuchtet Solidarität. An den Adventsabenden versammeln sich Menschen vor diesem Weihnachtshaus, trinken Punsch und essen Weihnachtsgebäck. Alles, was ins Kässeli geht, wird gespendet.

Legende: zVg.

Live-Konzerte in Bern und Luzern

Vier Tage lang sendete SRF 3 live aus Bern und Luzern und brachte Schweizer Musik mit: Linda Elys, Crimer, Edb, Steff la Cheffe und Marius Bear spielten auf dem Bundesplatz. Und auf dem Luzerner Europaplatz wärmten Andryy, Heidi Happy, Riana, Tobias Jensen und Tobias Carshey, Jiggo und Dada Ante Portas die Herzen.

«Gib es Härz» 2025 auf SRF 3

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 15. Andryy spielt für «Gib es Härz». Bildquelle: SRF / Sascha Reist. 1 / 15 Legende: Andryy spielt für «Gib es Härz» SRF / Sascha Reist

Bild 2 von 15. Riana. Bildquelle: SRF / Sascha Reist. 2 / 15 Legende: Riana SRF / Sascha Reist

Bild 3 von 15. Heidi Happy. Bildquelle: SRF / Sascha Reist. 3 / 15 Legende: Heidi Happy SRF / Sascha Reist

Bild 4 von 15. Weihnachtsstimmung beim Sendebus. Sieht sehr gemütlich aus, ist aber auch sehr kalt: Mario Torriani moderierte zwei Tage aus Bern vom Bundesplatz. Bildquelle: SRF / Sascha Reist. 4 / 15 Legende: Weihnachtsstimmung beim Sendebus Sieht sehr gemütlich aus, ist aber auch sehr kalt: Mario Torriani moderierte zwei Tage aus Bern vom Bundesplatz. SRF / Sascha Reist

Bild 5 von 15. Crimer fährt mit Auto auf Bundesplatz ... ... und bringt richtig viel Engagement mit. So fliesst die Spende leicht von der Hand! Bildquelle: SRF / Sascha Reist. 5 / 15 Legende: Crimer fährt mit Auto auf Bundesplatz ... ... und bringt richtig viel Engagement mit. So fliesst die Spende leicht von der Hand! SRF / Sascha Reist

Bild 6 von 15. Zoë Më im Lichtermeer auf der Bundesplatz-Bühne. «Es ist so schön, wie Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas Gutes zu tun», sagt Zoë Me nach ihrem Auftritt. Bildquelle: SRF / Sascha Reist. 6 / 15 Legende: Zoë Më im Lichtermeer auf der Bundesplatz-Bühne «Es ist so schön, wie Menschen zusammenkommen, um gemeinsam etwas Gutes zu tun», sagt Zoë Me nach ihrem Auftritt. SRF / Sascha Reist

Bild 7 von 15. Marius Bear fährt an Weihnachten nachhause. «Gebt Kohle für die Kinder», sagt Marius Bear und könnte es nicht ernster meinen: Der Appenzeller spielt auf dem Bundesplatz seine eigene Version von «Driving Home for Christmas». Bildquelle: SRF / Sascha Reist. 7 / 15 Legende: Marius Bear fährt an Weihnachten nachhause «Gebt Kohle für die Kinder», sagt Marius Bear und könnte es nicht ernster meinen: Der Appenzeller spielt auf dem Bundesplatz seine eigene Version von «Driving Home for Christmas». SRF / Sascha Reist

Bild 8 von 15. Mistelzweige für guten Zweck. Diese Mistelzweige helfen, Kindern eine schöne Kindheit zu ermöglichen: SRF 3-Hörer Beat verkauft selbst gesammelte Mistelzweige und spendet den gesamten Erlös für «Gib es Härz». Er auf Bäume geklettert, rund 15 Meter hoch, um diese Pflanzen zu pflücken. Vielen lieben Dank für diesen Einsatz! Bildquelle: SRF / Kim Graf. 8 / 15 Legende: Mistelzweige für guten Zweck Diese Mistelzweige helfen, Kindern eine schöne Kindheit zu ermöglichen: SRF 3-Hörer Beat verkauft selbst gesammelte Mistelzweige und spendet den gesamten Erlös für «Gib es Härz». Er auf Bäume geklettert, rund 15 Meter hoch, um diese Pflanzen zu pflücken. Vielen lieben Dank für diesen Einsatz! SRF / Kim Graf

Bild 9 von 15. Musik fürs Härz. Unsere «SRF 3 Best Talent»-Jahressiegerin 2025, Linda Elys, wärmte mit ihrer Musik die kalten Finger der Zuschauenden auf dem Bundesplatz. Bildquelle: SRF / Sascha Reist. 9 / 15 Legende: Musik fürs Härz Unsere «SRF 3 Best Talent»-Jahressiegerin 2025, Linda Elys, wärmte mit ihrer Musik die kalten Finger der Zuschauenden auf dem Bundesplatz. SRF / Sascha Reist

Bild 10 von 15. Edb auf dem Bundesplatz. «SRF 3 Best Talent» Edb brachte am Mittwochabend viel Bärn-Power mit. Bildquelle: SRF / Sascha Reist. 10 / 15 Legende: Edb auf dem Bundesplatz «SRF 3 Best Talent» Edb brachte am Mittwochabend viel Bärn-Power mit. SRF / Sascha Reist

Bild 11 von 15. Steff la Cheffe . Steff la Cheffe kann man kleidertechnisch als Vorbild nehmen: Für einen Besuch auf dem Bundesplatz lohnt es sich, warme Klamotten anzuziehen. Bildquelle: SRF / Sascha Reist. 11 / 15 Legende: Steff la Cheffe Steff la Cheffe kann man kleidertechnisch als Vorbild nehmen: Für einen Besuch auf dem Bundesplatz lohnt es sich, warme Klamotten anzuziehen. SRF / Sascha Reist

Bild 12 von 15. Live-Musik auf dem Bundesplatz. Am Mittwochabend heizen heizen Steff La Cheffe, Edb und Linda Elys auf dem Berner Bundesplatz ein. Daneben gibt's die Möglichkeit, für «Gib es Härz» zu spenden. Bildquelle: SRF. 12 / 15 Legende: Live-Musik auf dem Bundesplatz Am Mittwochabend heizen heizen Steff La Cheffe, Edb und Linda Elys auf dem Berner Bundesplatz ein. Daneben gibt's die Möglichkeit, für «Gib es Härz» zu spenden. SRF

Bild 13 von 15. SRF 3, live aus Bern. Jenni Herren und Mario Torriani sind warm eingepackt und ready für die SRF 3-Sendung, live vom Bundesplatz. Bildquelle: SRF / Kim Graf. 13 / 15 Legende: SRF 3, live aus Bern Jenni Herren und Mario Torriani sind warm eingepackt und ready für die SRF 3-Sendung, live vom Bundesplatz. SRF / Kim Graf

Bild 14 von 15. An bester Lage. Am Mittwoch und Donnerstag sendet SRF 3 live vom Bundesplatz in Bern. Und: Auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, für «Gib es Härz» zu spenden. Bildquelle: SRF. 14 / 15 Legende: An bester Lage Am Mittwoch und Donnerstag sendet SRF 3 live vom Bundesplatz in Bern. Und: Auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, für «Gib es Härz» zu spenden. SRF

Bild 15 von 15. Ein Herz für Bern – und Kinder in Krisen. Auf dem Bundesplatz in Bern steht aktuell nicht nur der SRF 3-Sendebus, sondern auch eine Bühne (macht euch bereit für tolle Konzerte) und eine Fotobox, wo ihr eure Erinnerungen aufnehmen könnt. Bildquelle: SRF Fotobox. 15 / 15 Legende: Ein Herz für Bern – und Kinder in Krisen Auf dem Bundesplatz in Bern steht aktuell nicht nur der SRF 3-Sendebus, sondern auch eine Bühne (macht euch bereit für tolle Konzerte) und eine Fotobox, wo ihr eure Erinnerungen aufnehmen könnt. SRF Fotobox Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Suppenplausch fürs Herz

Ein paar Kilometer weiter wird gerührt, gekocht und ausgeschenkt. Vor einem Haus gibt es selbstgemachte Gerstensuppe, dazu Punsch und Glühwein. Hinter der Aktion steht eine Familie – angestossen von der elfjährigen Tochter.

Legende: zVg.