Silvan Betschart ist der neue Muotathaler Wetterprophet. Er tritt in die Fussstapfen des verstorbenen Martin Horat. Für seine Wetterprognosen beobachtet er die Wildtiere und achtet auf Pilze.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Silvan Betschart wurde offiziell diesen Sommer zum neuen Wetterpropheten ernannt. «Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht», sagt er. «Weil ich viel über das Wetter rede und ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, hat sich das so ergeben.»

Betschart ist der Nachfolger von Martin Horat, der im Januar 2024 nach langer Krankheit verstorben ist.

Silvan Betschart interessierte sich schon als kleiner Junge für das Wetter. Im Bergrestaurant aufgewachsen, erlebte er als Kind die Versammlungen der Muotathaler Wetterschmöcker mit. Das Wetter ist bis heute immer wieder Gesprächsthema im Restaurant oberhalb des Sattels, das er heute mit seiner Frau in dritter Generation führt.

Wildtiere und Pilze verraten das Wetter

Steht der 34-Jährige nicht in der Küche, befindet er sich in der Natur, geht auf die Jagd und prophezeit das Wetter. «Für meine Wetterprognosen beobachte ich hauptsächlich die Wildtiere», erzählt der neue Wetterprophet. Dabei achtet Betschart auf das Verhalten von Reh, Gämse, Hirsch, Fuchs und Dachs, auf deren Fell und wo sie sich aufhalten. Was ihm sonst noch Hinweis auf eine präzise Wettervorhersage gibt, möchte er nicht verraten.

Über die Muotathaler Wetterschmöcker Box aufklappen Box zuklappen In den letzten Jahrhunderten, nachweisbar seit 1749, hat sich Muotathal zu einer Art Hochburg der Wetterpropheten entwickelt. Dort duellierten sich einige der Bewohner lautstark über die Voraussage des künftigen Wetters. Aus dieser Leidenschaft heraus entstand 1947 der Meteorologische Verein Innerschwyz. Seither versammeln sich die Muotathaler Wetterpropheten zweimal jährlich und geben ihre Sommer- und Winterprognosen öffentlich bekannt.

Es sind nicht nur die Wildtiere, sondern auch Pilze, die Silvan Betschart für seine Prognosen einbezieht. Er achtet dabei auf das Wachstum, den Standort und die Anzahl Pilze. Auch über den Geschmack beim Essen versucht er, etwas über das Wetter herauszufinden.

Wetterprognosen mit Augenzwinkern

«Als Wetterprophet muss man auf die Zeichen in der Natur achten. Sie können uns die Zukunft des Wetters voraussagen», erklärt Betschart. Dass es Menschen gibt, die nichts mit dieser Art von Wettervorhersagen anfangen können, ist für ihn vollkommen legitim.

Was denken Sie, wie zuverlässig lassen sich Wetterprognosen erstellen? Das Wetter kann man gut anhand von Naturbeobachtungen prognostizieren. Das Wetter kann man gut anhand von Naturbeobachtungen prognostizieren. % Das Wetter lässt sich nur durch Messinstrumente voraussagen. Das Wetter lässt sich nur durch Messinstrumente voraussagen. % Wetter vorherzusagen ist reine Glücksache. Mal stimmts, mal nicht. Wetter vorherzusagen ist reine Glücksache. Mal stimmts, mal nicht. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Trotzdem ist es für Betschart kein Humbug. «Früher hatte man keine Hilfsmittel für die Prognosen zur Verfügung. Man musste viel mehr auf die Natur achten, um das Wetter vorhersagen zu können. Aber wir dürfen den Humor dabei nicht verlieren», so der 34-Jährige.

Bei uns geht es nicht nur ums Wetter, wir sind auch ein humoristischer Verein.

Jeweils im Frühling und im Herbst versammeln sich alle Muotathaler Wetterpropheten und geben ihre Sommer- bzw. Winterprognosen ab. Natürlich hat Betschart den Ehrgeiz, das Wetter richtig vorauszusagen. «Aber manchmal liegt man auch voll daneben», sagt er. «Das muss man sportlich und mit Humor sehen. Bei uns geht es nicht nur ums Wetter, wir sind auch ein humoristischer Verein», so Betschart.