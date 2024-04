Küchenchef Peter Schärer kocht seit 33 Jahren für Prominente. Vom italienischen Opernsänger Luciano Pavarotti bis hin zur Schauspielerin Sophia Loren. «Das ist natürlich nicht der Grund, weshalb ich hier arbeite», versichert er, «aber es ist schon schön, wenn zum Beispiel Roger Federer bei uns ein Wiener Schnitzel geniesst». Die Unterschrift Federers in seinem persönlichen Gästebuch übrigens stammt aus dem Jahr 2009 – der Tennisspieler kehrte nach seinem Sieg am French Open in der Kronenhalle ein.

Ein prominenter Gast ist Schärer besonders in Erinnerung, der italienische Cantautore Lucio Dalla. Schärer war mit seiner Frau im Februar 2012 am Konzert von Dalla, am nächsten Abend kochte er dann für ihn in der Kronenhalle. «Ich bin grosser Fan von seiner Musik», schwärmt der Küchenchef. Als am Tag nach dem Besuch im Restaurant die Nachricht kam, Lucio Dalla sei verstorben, war der Schreck gross. «Im ersten Moment hatte ich Angst, irgendwas sei mit dem Essen nicht in Ordnung gewesen», erinnert sich Schärer. Diese Befürchtung erwies sich als unbegründet: Der italienische Star erlag einem Herzinfarkt.