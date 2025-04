Per E-Mail teilen

Die ganze Schweiz freut sich auf das Moderations-Trio Sandra Studer, Hazel Brugger und Michelle Hunziker beim grossen «Eurovision Song Contest»-Finale am Samstag, 17. Mai 2025 in Basel. Die ganze Schweiz? Nein. Ein subversives Trüppchen möchte eine humoristische Alternativ-Moderation anbieten.

Satirikerin Patti Basler holt zu diesem Zweck ihre liebsten Gesprächspartnerinnen an den Ort des Geschehens. Sie kommentieren direkt aus der Glasbox im «ESC»-Village auf dem Messeplatz Basel. Es gehe nicht darum, die Veranstaltung lächerlich zu machen, beteuert die preisgekrönte Kabarettistin. «Dafür werden einige der Teilnehmenden selber sorgen – und erst noch viel besser.»

Die Satire passiert bei mir von selber. Ich würde den ESC zuhause auf dem Sofa genau gleich kommentieren.

Vielmehr wolle sie den humoristischen Gehalt der Grossveranstaltung herauskitzeln, eine Art komödiantischen Liveticker bieten, aber natürlich auch die Beiträge geniessen. «Auch wenn ich ihn nicht kommentieren würde, würde ich den ESC schauen», sagt Basler. «Der ESC ist ein gesellschaftliches Grossereignis, das die Menschen stärker bewegt als die Politik. Was ich schön finde für den ESC, aber schade für die Politik.»

Starke Satire-Truppe

Satire lebe davon, dass sie geteiltes Wissen kommentieren könne, sagt Basler. Je grösser ein Ereignis sei, desto besser eigne es sich für Satire. Und: «Die Satire passiert bei mir von selber. Ich würde den ESC zuhause auf dem Sofa genau gleich kommentieren.»

Nur dürften die Gespräche höhere musikalische, komödiantische und künstlerische Expertise aufweisen als Sofa-Geplapper. Philippe Kuhn ist Multi-Instrumentalist und Musiker. Er habe als Musikproduzent schon viele «ESC»-Songs eingereicht, aber er sei wohl überqualifiziert, vermutet Basler. Wahrscheinlich spielt er eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung des Spektakels, denn Basler findet: «Philipp ist gründlich, ich bin eher abgründig.»

Legende: Philipp Kuhn findet, es sei «der Ritterschlag», dass sie den ESC satirisch kommentieren dürfen. «Wir sind eher Stiefelknechte als Ritter», hält Patti Basler dagegen. Roland Tännler

Regisseur, Schauspieler und Komiker Dominique Müller ist Experte für alles. In Patti Baslers satirischem Sorgen-Telefon «Die dargebotene Faust» auf Radio SRF 1 nimmt er jeweils die Perspektive des einfachen Mannes ein. Universalkünstlerin Corinne Sutter kommentiert mit scharfer Zunge und spitzem Bleistift. Den flüchtigen Moment hält sie als Karikatur fest.

Satire hat beim ESC Tradition

In der Vergangenheit wurde der ESC immer wieder satirisch begleitet. Der Slam-Poet Gabriel Vetter und der SRF 3-Haussatiriker Peter Schneider beispielsweise sind Serientäter.

2013 haben sie den ESC in Malmö kommentiert, 2014 bekam die Show in Kopenhagen ihr Fett weg. 2015 war Wien an der Reihe, 2016 Stockholm. Danach übernahm Stefan Büsser 2017 mit Micky Beisenherz und 2018 mit Jonny Fischer.

Auch im Ausland gab's zu lachen

Im nahen Ausland haben die satirischen Kommentare zum ESC ebenfalls Tradition. Schon 1995 damit angefangen hat FM4. Der österreichische Radiosender sendete viele Jahre einen Livekommentar des Satiriker-Duos Stermann & Grissemann.

Seit 2003 kommentieren Jan Böhmermann und Olli Schulz den ESC für FM4 – mit viel Erfolg: Auch dieses Jahr ist das Duo von «Fest und Flauschig» wieder mit spitzen Zungen am Start.

Die Hörerinnen und Hörer dürfen sich laut Olli Schulz auf «Leichtigkeit, Freude und gewitzte kleine Wortspiele» freuen.

Wortspiele und viel Gewitztes wird auch Patti Basler mit ihrem Gefolge aus dem Köcher ziehen – sowohl ESC-Fans als auch bekennende Nicht-Fans dürfte das ansprechen.

Sendehinweis: Patti Basler zu Gast bei «G&G» Box aufklappen Box zuklappen Am Freitag, 11. April 2025, ist Patti Basler um 17:45 Uhr live bei Radio SRF 3 sowie um 18:40 Uhr bei «Gesichter & Geschichten» auf SRF 1 zu Gast und spricht über ihre Verbindung zum «Eurovision Song Contest» und was das Publikum vom satirischen Livestream erwarten darf. Der Livestream läuft parallel zum «Eurovision Song Contest»-Finale am Samstag, 17. Mai 2025, ab 21.00 Uhr auf Play SRF via Handy, Computer oder TV – bis zum bitteren Ende.