- Der Eurovision Song Contest steigt 2026 in Wien, nachdem der Countertenor JJ den 2025er Wettbewerb in Basel mit seinem Stück «Wasted Love» gewonnen hat.
- Im zweiten Halbfinale am Donnerstag performt die Schweizerin Veronica Fusaro mit ihrem Song «Alice» um den Einzug ins Grand Final am Samstag.
- Die Show wird ab 21:00 Uhr im TV auf SRF zwei und im Stream auf Play SRF live übertragen, dazu gibt's hier im Liveticker einen alternativen geschriebenen Kommentar zum Spektakel in der Wiener Stadthalle.
Schimun Krausz
Musikredaktor
Schimun Krausz schreibt Texte und produziert Videos zu Musikthemen bei SRF 3, Social Media inklusive. The 1975 ist die beste Band der Welt und er lässt keine andere Meinung zu (also bis Frontmann Matty Healy sich endgültig ins gesellschaftliche Abseits gelabert hat).
Themen in diesem Liveticker
- *Sternli? Sternli!
- Diese Acts stehen schon im Finale
- Rückblick aufs erste Halbfinale am Dienstag