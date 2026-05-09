Die Liste der Wünsche und Forderungen nach den ersten Rehearsals in der Wiener Stadthalle war lang. Umgesetzt wurde noch nicht ganz alles, aber die Performance von Veronica Fusaro sitzt – und überzeugt viele Fans des Eurovision Song Contest.

Nach den ersten Proben auf der grossen ESC-Bühne in der Wiener Stadthalle herrschte bei Veronica Fusaro Frust. Die Stage-Crew schien nicht genug auf Zack zu sein, um den anspruchsvollen Ablauf umsetzen zu können, und die durchgegebenen Anweisungen seien nur teilweise befolgt worden. Entsprechend üppig war die To-do-Liste, die das Team der Thunerin den Show-Verantwortlichen ausstellte.

Und diese hakten viele davon für die zweiten Rehearsals am Freitag ab. «Es lief einiges besser», sagt die sichtlich zufriedenere Musikerin nach dem Probetag zu SRF. Mit ein Grund dafür sei, dass das Handling der Requisite neu von der Schweizer Crew selbst übernommen wird. «Die Seile müssen richtig bereitgelegt werden, damit die Choreografie funktioniert», so Veronica, «wie bei den Vorbereitungen machen das nun wieder die Tänzerinnen – und siehe da, es klappt.»

Sie und ihr Team seien zu 100 Prozent parat für die anstehende Show-Woche, sagt die 29-Jährige und fügt an: «Die Crew vor Ort ist bei 90 Prozent, aber es kommt gut.»

(Fast) Durchweg begeisterte Fans

Das sehen auch die ESC-Fans so. Von den Proben am Freitag hat die European Broadcasting Union, die den Eurovision Song Contest organisiert, 30-Sekunden-Snippets der einzelnen Beiträge veröffentlicht. Die Inszenierung des Schweizer Stücks «Alice» scheint zu begeistern.

«Die Schweiz ist definitiv nicht mehr minimalistisch unterwegs», heisst es auf Instagram etwa in Anspielung auf Zoë Mës bewusst reduziert umgesetzten 2025er Beitrag «Voyage». «Alice» ballert weniger als ein typischer ESC-Song, weshalb ein anderer User findet: «Das ist das beste Beispiel dafür, dass die Inszenierung einen wirklichen Unterschied machen kann.» Viele bezeichnen Veronica Fusaro zudem als «Dark Horse», also als Act, der unterschätzt wird und alle überraschen könnte.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. Drama, Baby! In den drei Minuten von Veronica Fusaros ESC-Performance passiert viel, sehr viel. Bildquelle: EBU/Alma Bengtsson. 1 / 5 Legende: Drama, Baby! In den drei Minuten von Veronica Fusaros ESC-Performance passiert viel, sehr viel. EBU/Alma Bengtsson

Bild 2 von 5. Darunter viel optische Abwechslung, von apokalyptisch rot bis schwarze Leere ist alles dabei. Bildquelle: EBU/Alma Bengtsson. 2 / 5 Legende: Darunter viel optische Abwechslung, von apokalyptisch rot bis schwarze Leere ist alles dabei. EBU/Alma Bengtsson

Bild 3 von 5. Ein akustisches wie optisches Highlight und Statement ist das Gitarrensolo der Thuner Musikerin gegen Ende ihres Tracks. Bildquelle: EBU/Alma Bengtsson. 3 / 5 Legende: Ein akustisches wie optisches Highlight und Statement ist das Gitarrensolo der Thuner Musikerin gegen Ende ihres Tracks. EBU/Alma Bengtsson

Bild 4 von 5. Die handlungsunfähig machende Gewalt gegenüber Frauen, die die 29-Jährige in «Alice» besingt, wird auf der Bühne zum blutroten Netz, aus dem sie sich zu befreien versucht. Bildquelle: EBU/Alma Bengtsson. 4 / 5 Legende: Die handlungsunfähig machende Gewalt gegenüber Frauen, die die 29-Jährige in «Alice» besingt, wird auf der Bühne zum blutroten Netz, aus dem sie sich zu befreien versucht. EBU/Alma Bengtsson

Bild 5 von 5. Keine Angst, auch wenn die Reflexion auf dem Kopf ist: Du bist nicht im Upside Down von «Stranger Things» gelandet, das einfach die packende Inszenierung des Schweizer ESC-Beitrags 2026. Bildquelle: EBU/Alma Bengtsson. 5 / 5 Legende: Keine Angst, auch wenn die Reflexion auf dem Kopf ist: Du bist nicht im Upside Down von «Stranger Things» gelandet, das einfach die packende Inszenierung des Schweizer ESC-Beitrags 2026. EBU/Alma Bengtsson Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Natürlich sind nicht alle Kommentare positiv. «Totales Chaos», schreibt jemand – und ja, es passiert eine Menge in den drei Minuten, die die Schweiz auf dieser Bühne bekommt. Was den Auftritt wiederum sehr interessant macht, auch, um ihn sich mehrmals hintereinander zu geben.

Auftritt vor 10'000 Menschen

Apropos mehrmals: Veronica wird «Alice» noch einige Male auf der Stage der Stadthalle Wien performen. Jede TV-Show wird vorab dreimal komplett durchgespielt, zweimal am Tag vorher und einmal am Nachmittag vor dem Live-Broadcasting. Zwei dieser Preview-Shows finden vor Publikum statt, die Musikerin kann sich dabei also schon mal an den Applaus von rund 10'000 Zuschauenden pro Durchgang gewöhnen.

Wann und wo läuft der ESC 2026? Box aufklappen Box zuklappen Die beiden Semi Finals des Eurovision Song Contest 2026 werden am Dienstag, 12. Mai und am Donnerstag, 14. Mai, live um 21:00 Uhr auf SRF 2 übertragen. Veronica Fusaro tritt im zweiten Halbfinale an. Das Grand Final läuft am Samstag, 16. Mai, um 21:00 Uhr live auf SRF 1. Alle drei Shows kannst du auch im Liveticker in der SRF News App verfolgen.

Richtig ernst wird's für sie dann am Donnerstag im zweiten Halbfinale. Gemäss den gerne zitierten Wetten könnte es knapp werden mit dem Final-Einzug. Wer den Eurovision Song Contest schon länger verfolgt, weiss aber: Die Wetteinsätze lassen in der Regel gerade mal Prognosen für die vordersten Plätze zu, entschieden wird wirklich erst durchs Publikums- und Jury-Voting. Für die Schweiz ist also nach wie vor alles offen und möglich – mit dieser Inszenierung sowieso.