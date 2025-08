Die Schweiz nimmt am Eurovision Song Contest 2026 in Österreich teil. Dafür braucht sie ein Lied mit Siegesschancen. Vom 4. August um 9:00 Uhr bis am 25. August um 23:00 Uhr können via Link unten Bewerbungen für den Schweizer Beitrag eingereicht werden.

Fragen? Unklarheiten?

Dann kontaktiere uns unter esc@srf.ch.

Die Bewerbungen sind nicht öffentlich zugänglich. Worauf bei den eingereichten Songs geachtet wird und welche Bestimmungen gelten, steht im Reglement, das es hier in fünf Sprachen zum Download gibt:

Schweizer ESC-Reglement 2026