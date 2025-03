Für die Veranstalter ist klar, dass Céline Dion Teil des ESC in Basel sein sollte. Sie stehen deshalb seit Monaten im Kontakt mit der Sängerin. Doch die Sache ist noch nicht in trockenen Tüchern.

Céline Dion könnte am ESC in Basel auftreten

Céline Dion habe als «riesiger ESC-Fan» von Anfang an Interesse an einem Auftritt in der Rheinstadt bekundet, bestätigt ESC-Chef Reto Peritz gegenüber «20 Minuten». 1988 gewann der Superstar mit dem Lied «Ne Partez Pas Sans Moi» in Dublin den ESC für die Schweiz.

Legende: Nostalgie pur: Die Kanadierin trat für die Schweiz an, weil man damals keine gebürtige Schweizerin für den Wettbewerb finden konnte. IMAGO/Avalon.red

Die damals erst 20-jährige Quebecerin legte mit dem Sieg und ihrer selbstbewussten Performance den Grundstein für ihre erfolgreiche Karriere im Showbusiness. Nun könnte der Superstar 37 Jahre später zum ESC zurückkehren.

Spielt die Gesundheit mit?

Allerdings kann Céline Dion wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit noch nichts versprechen. Die 56-Jährige leidet am Stiff-Person-Syndrom. Die unheilbare Nervenkrankheit führt zu Verkrampfungen im Körper, die auch die Stimme einschränken können.

Was ist das Stiff-Person-Syndrom? Box aufklappen Box zuklappen Beim Stiff-Person-Syndrom handelt es sich um eine seltene Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Dabei können die Beine und der Rücken verkrampfen, was zu starken Schmerzen führt. Betroffene sind dadurch in ihrer Bewegung eingeschränkt, manchmal erstarrt der Körper sogar kurzfristig.

In den letzten Jahren musste Dion aufgrund der Symptome jegliche Shows absagen – darunter auch ihre Welttournee mit einem Zwischenstopp in der Schweiz. Nach zwei Jahren Pause feierte die Sängerin letztes Jahr ihr Comeback an den olympischen Spielen in Paris.

Dieser starken Performance gingen Monate harter Arbeit voraus, wie die Künstlerin in ihrem Dokfilm «I Am: Céline Dion» zeigt. Trotz intensiver Vorbereitungen blieb der Auftritt an der Eröffnungsfeier in Paris aber bis zum Schluss unsicher. Denn die Krankheit ist unberechenbar – was auch die Planung des Auftritts in Basel erschwert. «Sie weiss nicht, wie es ihr im Mai gehen wird», erklärt Peritz.

Auch eine Frage des Geldes

Ein zweiter Grund, der einem Auftritt von Céline Dion im Weg stehen könnte, sind die Kosten. Eine Performance der sechsfachen Grammy-Gewinnerin vor rund 160 Millionen Zuschauenden im TV mag teuer ausfallen.

Legende: Angeschlagen, aber nicht gebrochen: Seit 2024 zeigt sich Céline Dion nach mehrjährigen Pause wieder in der Öffentlichkeit, wie hier an der Premiere ihres Dokfilms «I Am Céline Dion». Photo by Evan Agostini/Invision/AP

«Alles zahlen wir nicht», sagt Reto Peritz gegenüber «20 Minuten». Wie der Organisator erklärt, sind die Mittel der SRG beschränkt. Ein verantwortungsvoller Umgang mit den Gebührengeldern stehe an erster Stelle.

Die Schweizer ESC-Gewinnerinnen und Gewinner Box aufklappen Box zuklappen 1956 räumte Lys Assia mit dem Song «Refrain» ab. Sie war die Gewinnerin des allerersten ESC in Lugano.

räumte mit dem Song «Refrain» ab. Sie war die Gewinnerin des allerersten ESC in Lugano. 1988 konnte Céline Dion mit «Ne partez pas sans moi» überzeugen – mit nur einem Punkt Vorsprung.

konnte mit «Ne partez pas sans moi» überzeugen – mit nur einem Punkt Vorsprung. 2024 konnte Nemo endlich «The Code» knacken – nach 36 Jahren ohne einen ESC-Sieg für die Schweiz.

Plan B bis Z stehen

Auch, wenn die Zusage Dions ein schöner «Full-Circle»-Moment für die Schweiz und den ESC wäre, hängt Céline Dions Auftritt in Basel wahrscheinlich noch bis im Mai am seidenen Faden.

Und was, wenn es mit der Rückkehr der Sängerin zu ihren Wurzeln nicht klappen sollte? «Wir haben für die Show so viele Backup-Pläne wie Buchstaben im Alphabet», sagt Moritz Stadler, der Co-Executive Producer des ESC, und verspricht: «Es wird sicher eine Performance geben.»