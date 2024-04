Céline Dion spricht über ihre Krankheit

Seit Céline Dion im Dezember 2022 in einem Video zum ersten Mal von ihren gesundheitlichen Problemen erzählt hat, ist es ruhig um die Sängerin geworden. Jedes Lebenszeichen von ihr freut die Fans – so zum Beispiel, dass sie auf dem Mai-Cover der französischen Modezeitschrift «Vogue» zu sehen ist.

Legende: Céline Dion auf dem Vogue-Cover. Vogue / Cass Bird

Auf den ersten Blick sieht man kaum, was sich im Leben der 56-Jährigen wirklich abspielt. Das sogenannte Stiff-Person-Syndrom verunmöglicht ihr einen unbeschwerten Alltag. In der aktuellen Ausgabe des Magazins gibt sie ein Update.

Stiff-Person-Syndrom Box aufklappen Box zuklappen Beim Stiff-Person-Syndrom handelt es sich um eine seltene Autoimmunerkrankung des zentralen Nervensystems. Dabei können die Beine und der Rücken verkrampfen, was zu starken Schmerzen führt. Betroffene sind dadurch in ihrer Bewegung eingeschränkt, manchmal erstarrt der Körper sogar kurzfristig.

Schock und Hoffnung

Die Zeit nach der Diagnose war keine einfache für Céline Dion. Oft habe sie sich die Fragen gestellt, warum das genau ihr passiere und ob das gar ihre Schuld sei. Mittlerweile weiss sie: «Das Leben gibt dir keine Antworten. Man muss es einfach leben.» So einfach ist das aber gar nicht.

Mögen Sie die Musik von Céline Dion? Ja, ich finde die Lieder toll Ja, ich finde die Lieder toll % Ein paar Lieder mag ich Ein paar Lieder mag ich % Eher nicht so Eher nicht so % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Der Kampf gegen die Krankheit sei eine Menge Arbeit. Die Hoffnung verliert die sechsfache Grammy-Gewinnerin trotzdem nicht. Im Interview mit der französischen «Vogue» meint sie: «Ich hoffe, dass wir durch wissenschaftliche Forschung ein Wundermittel – einen Weg zur Heilung finden. Aber bis dahin muss ich lernen, damit zu leben.»

Viel Arbeit

Fünf Tage Physiotherapie pro Woche und Gesangstraining – Schritt für Schritt in Richtung Gesundheit. So sieht Dions Alltag mittlerweile aus. Sie will sich nicht aufhalten lassen, versichert die Kanadierin. Was ihr hilft: die Liebe und Unterstützung ihrer Familie, ihrer Fans und ihres Teams. Aktuell soll sie mit Sohn René-Charles (23) und den Zwillingen Nelson und Eddy (13) zurückgezogen in Las Vegas (USA) leben.

Es ist schwer, von Tag zu Tag zu leben. Es ist hart, ich arbeite sehr hart und morgen wird noch härter sein.

Ob sie jemals wieder auftreten und auf Tour gehen kann, weiss Céline Dion nicht. Seit Jahren sei es immer ein Hin und Her, manchmal fühle sie sich bereit, manchmal nicht. Sie ist überzeugt: «Mein Körper wird es mir sagen.» Trotzdem: «Es ist schwer, von Tag zu Tag zu leben. Es ist hart, ich arbeite sehr hart und morgen wird noch härter sein.»

Eigentlich hätte der Superstar während der letzten Monate auf Tour sein sollen – auch Konzerte in Zürich waren geplant. Diese musste Dion aufgrund ihres Gesundheitszustands auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschieben. Was ihr die Krankheit aber niemals nehmen kann, davon ist die Sängerin überzeugt, sei ihre Leidenschaft, ihren Traum, ihre Hartnäckigkeit.

Fotoshooting mit der «Vogue»

1 / 4 Legende: Nach ihrem ersten Album auf Englisch konnte sich Céline Dion Designer-Klamotten leisten und entdeckte ihre Liebe zur Mode. Vogue / Cass Bird 2 / 4 Legende: Was ihr immer wichtig war: Sie wollte sich die Klamotten immer selber kaufen und sie sich nicht schenken lassen. Vogue / Cass Bird 3 / 4 Legende: Céline Dion will trotz ihrer Diagnose versuchen, im Moment zu leben und einen Tag nach dem anderen zu nehmen. Vogue / Cass Bird 4 / 4 Legende: Sobald es ihr Gesundheitszustand erlaubt, will Céline Dion wieder auf der Bühne stehen. Vogue / Cass Bird

Dass Céline Dion für die französische «Vogue» ein Fotoshooting machen durfte, macht sie sehr glücklich: «Obwohl ich mit 30 gesünder und schöner war, wurde ich damals nie gefragt. Ich bin sehr stolz, dass ich mit 56 meine Schönheit nochmals zeigen kann.» Mit Schönheit meine sie, was in ihrem Innern ist, und sagt weiter: «Heute bin ich eine Frau, die sich stark fühlt und positiv in die Zukunft schaut. Tag für Tag.»