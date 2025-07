Per E-Mail teilen

SRF stellt die Kommentarspalten ein und setzt auf die neue Plattform «dialog». «Hallo SRF!», warum?

Tristan Brenn, Chefredaktor Video: Wir leben in einem vielfältigen, mehrsprachigen Land – und genau das wollen wir in unseren Diskussionen abbilden. Statt viele verstreute Kommentarspalten gibt es eine zentrale Plattform und die heisst «dialog».

Mit einem eigenen Logo, das sofort erkennbar ist. Und mit Themen, welche die ganze Schweiz bewegen. Wie zum Beispiel die Atomkraft, Sicherheitsfragen, die Klimadebatte oder gesellschaftliche Trends.

Gleich mitdiskutieren!

Was ist das Besondere an «dialog»?

«dialog» ist eine Plattform, auf der man zum ersten Mal in allen Landessprachen und auch auf Englisch diskutieren kann – und jeder Beitrag wird automatisch übersetzt.

Egal, ob man in Zürich, Lugano oder Lausanne lebt, man kann seine Meinung in seiner Sprache teilen und Argumente von Leuten aus den anderen Sprachregionen direkt mitverfolgen. So entsteht ein echter schweizweiter Austausch. Und man bekommt Einblicke, die man sonst nicht hätte.

Was bringt das den Userinnen und Usern?

Das Wichtigste: Jede und jeder kann wie bisher kommentieren und seine Meinung kundtun – aber auf einer Plattform, die moderiert ist über die Sprachgrenzen hinweg. Es braucht dafür ein SRG-Login und genau das gleiche Login kann man dann für andere Angebote nutzen wie zum Beispiel die SRG-Streaming-Plattform «Play Suisse».

Und man wird Teil einer Community, die vielfältiger ist und sichtbar macht, was die Menschen aus anderen Landesteilen denken.