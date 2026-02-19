Junge Liebe im idyllischen Emmental: Luca Hänni als Daneli und Elena Flury als Heidi.

Gute Nachricht für alle Romantikerinnen und Nostalgiker: Seit dem 12. Februar ist mit «Ewigi Liebi» das erfolgreichste Schweizer Musical aller Zeiten im Kino zu sehen. «Hallo SRF!» hat hinter die Kulissen der SRF-Koproduktion geblickt und präsentiert fünf unterhaltsame Fakten.

Das Erfolgsmusical auf der Kinoleinwand: 5 Fakten zum Dreh

1. Vollgas für den Valentinstag

Damit «Ewigi Liebi» rechtzeitig zum Valentinstag im Kino starten konnte, musste das Filmteam ein straffes Tempo vorlegen: Die Dreharbeiten dauerten 30 Tage und endeten am Freitag, 29. August 2025. Besonders herausfordernd war die Postproduktion, in der zeitweise zwei Teams parallel arbeiteten – nur so konnte der pünktliche Kinostart garantiert werden.

Darum geht’s im Film Box aufklappen Box zuklappen «Ewigi Liebi» erzählt die Geschichte von Daneli und Heidi, die sich einst liebten und heute, 30 Jahre nach ihrer Trennung, überraschend die Chance erhalten, in die Vergangenheit zu reisen – und so vielleicht doch noch ihr gemeinsames Glück zu finden. Die romantische Komödie vereint einige der grössten Schweizer Pophits der letzten 30 Jahre. Die Kinoadaption bleibt dem emotionalen Kern des Erfolgsmusicals treu, entwickelt ihn aber filmisch weiter. «Ewigi Liebi» ist ein Film von Zodiac Pictures in Koproduktion mit SRF und der SRG SSR. Die Ausstrahlung bei SRF, im TV und online, ist für 2027 geplant.

2. Eine Sprache im Film, vier Sprachen am Set

Die Crew des Films stammte aus allen Landesteilen der Schweiz. Während vor der Kamera Schweizerdeutsch gesprochen wurde, war hinter den Kulissen ein bunter Mix aus Deutsch, Französisch, Italienisch und – zur besseren Verständigung – Englisch zu hören.



3. Kurze Wege, grosse Effizienz

Deutschschweizer Film, Deutschschweizer Kulisse: Die Dreharbeiten für «Ewigi Liebi» fanden im Emmental (BE), in der Stadt Zürich, in Winterthur (ZH) sowie in Brugg (AG) statt. Dass alle Drehorte verhältnismässig nah beieinander liegen, machte die Produktion logistisch besonders effizient.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. «Ewigi Liebi» lädt auf eine musikalische und stilistische Zeitreise in die 1990er Jahre ein und … . Bildquelle: Zodiac Pictures. 1 / 4 Legende: «Ewigi Liebi» lädt auf eine musikalische und stilistische Zeitreise in die 1990er Jahre ein und … Zodiac Pictures

Bild 2 von 4. … besticht zudem durch landschaftliche Idylle: Luca Hänni als Daneli und Elena Flury als Heidi. Bildquelle: Zodiac Pictures. 2 / 4 Legende: … besticht zudem durch landschaftliche Idylle: Luca Hänni als Daneli und Elena Flury als Heidi. Zodiac Pictures

Bild 3 von 4. Die erwachsenen Versionen der beiden Protagonisten werden von Susanne Kunz und Pasquale Aleardi verkörpert. Mit von der Partie sind weitere bekannte Gesichter wie … . Bildquelle: Zodiac Pictures. 3 / 4 Legende: Die erwachsenen Versionen der beiden Protagonisten werden von Susanne Kunz und Pasquale Aleardi verkörpert. Mit von der Partie sind weitere bekannte Gesichter wie … Zodiac Pictures

Bild 4 von 4. … Sebastian Bürgin (Baschi, im Bild), der Emmentaler Schwingerkönig Matthias Sempach und Fabienne Louves. Bildquelle: Zodiac Pictures. 4 / 4 Legende: … Sebastian Bürgin (Baschi, im Bild), der Emmentaler Schwingerkönig Matthias Sempach und Fabienne Louves. Zodiac Pictures Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

4. Dreieinhalb Tage Material für 105 Minuten Film

Um verschiedene Perspektiven einzufangen und den Dreh so produktiv wie möglich zu gestalten, wurde mit bis zu vier Kameras gleichzeitig gefilmt. So entstanden insgesamt 79 Stunden und 23 Minuten Filmmaterial – das ist ungewöhnlich viel für eine Schweizer Kinoproduktion. Der fertige Film dauert hingegen nur 105 Minuten.

5. Pause fürs Postauto

Schauplatz der Musicalverfilmung ist unter anderem das schöne Trub im Emmental – doch regelmässig drohte die ländliche Idylle Risse zu bekommen: Der Drehort lag direkt neben einer Bushaltestelle. Immer wenn das Postauto Halt machte, mussten die Dreharbeiten unterbrochen werden. Nicht nur der Lärm hätte gestört, sondern auch das Postauto selbst wäre ständig durchs Bild gefahren.