Von Sheriff über Jabba bis zu Foxie: Für SRF stand bereits so mancher Vierbeiner vor der Kamera.

Seit dem 14. Januar läuft die SRF-Koproduktion «Mein Freund Barry» in den Deutschschweizer Kinos. Der Filmdreh mit den Bernhardinern brachte einige Herausforderungen mit sich: «Hallo SRF!» hat mit Barrys Filmtiertrainerin gesprochen und im Archiv nach weiteren vierbeinigen SRF-Stars geforscht.

Sie sind herzig auf dem Bildschirm oder der Leinwand – doch wer mit vierbeinigen Darstellern drehen möchte, muss einiges beachten. Die SRF-Koproduktion «Mein Freund Barry» erweckt die Geschichte des berühmtesten Rettungshundes der Alpen neu zum Leben. Dafür standen gleich mehrere Hunde vor der Kamera, denn Barry wird im Laufe des Films vom kleinen Welpen zum langbeinigen Bernhardiner-Jungspund. Mehrere Welpen und zwei Junghunde teilten sich die Rolle des felligen Protagonisten. So konnten sich die Tiere in den Drehpausen erholen und gezielt auf ihre Einsätze vorbereitet werden.

Darum geht’s in «Mein Freund Barry» Box aufklappen Box zuklappen Inmitten der malerischen Schweizer Berge Ende des 18. Jahrhunderts strandet der zwölfjährige Georg (Paco von Wyss) bei den Mönchen auf dem Grossen Sankt Bernhard-Pass. Alles ist neu für ihn: die Kälte, die Stille und das ungewohnte Klosterleben. Als er einen hilflosen Welpen findet, entsteht zwischen den beiden eine tiefe Freundschaft. Heimlich zieht Georg seinen Barry gross und erlebt mit ihm unvergessliche Momente. Doch als Georg seinen treuen Gefährten zu verlieren droht, nimmt er all seinen Mut zusammen und macht sich auf den Weg in ein grosses Abenteuer. «Mein Freund Barry» ist ein Film von Atlantis Pictures in Koproduktion mit SRF und SRG SSR. Die Ausstrahlung bei SRF (TV und Play) ist für 2027 geplant.

Damit das, was die Zuschauenden auf der Leinwand sehen, möglichst authentisch wirkt, mussten die Barrys sowie ihre Filmtiertrainerin Alexandra Lovisi so manche Herausforderung meistern. Insbesondere das junge Spielalter der Hunde machte den Dreh zu einem Abenteuer – denn die beiden vierbeinigen Hauptdarsteller steckten mitten in der Pubertät.

Legende: Felliges Schauspieltalent: Nila als Barry in «Mein Freund Barry» mit Paco von Wyss als Georg. SRF

Zurückhaltung und Selbstdisziplin kosten die Hunde in dieser Entwicklungsphase ein Vielfaches mehr an Mühe. Schon das Filmset selbst war voller Verlockungen: Gedreht wurde im Neuschnee – und die Schneemengen mussten im Film gänzlich unberührt aussehen. «Das war nicht nur für das Filmteam herausfordernd, sondern auch für einen jungen Hund, der sich tierisch über Schnee freut», erzählt Alexandra Lovisi.

Auch während der Dreharbeiten sorgten die Hunde für einige herzliche Lacher. Zum Beispiel, als Barry durch einen Eistunnel sausen sollte, diesen aber auch gleich rückwärts wieder hochkam. Bei all der Aufregung und Konzentration sind Pausen für die tierischen Darsteller umso wichtiger, betont die Filmtiertrainerin: «Ich lege sehr grossen Wert darauf, dass unsere Hunde in Drehpausen und in der Freizeit auch einfach mal Hund sein dürfen.»

SRF-Hunde eroberten schon früher die Herzen des Publikums

Die Barrys sind längst nicht die ersten Hunde, die für SRF vor der Kamera stehen. Von Sheriff in «Supertreffer» über Jabba bei «Über Stock und Stein» bis zu Tilly in «Die grössten Schweizer Talente»: Über den Bildschirm tapsten schon einige Fellnasen – und schlichen sich in die Herzen der Zuschauenden. «Hallo SRF!» hat im Archiv nach den bekanntesten SRF-Hunden geforscht.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 7. Unvergessen: Sheriff als wuscheliger Kollege von Kurt Felix in «Supertreffer», hier im Jahr 1989. Bildquelle: SRF/Marianne Wolleb. 1 / 7 Legende: Unvergessen: Sheriff als wuscheliger Kollege von Kurt Felix in «Supertreffer», hier im Jahr 1989. SRF/Marianne Wolleb

Bild 2 von 7. Jabba wanderte mit Nik Hartmann «Über Stock und Stein», hier im Jahr 2008. Bildquelle: SRF/Werner Koschig. 2 / 7 Legende: Jabba wanderte mit Nik Hartmann «Über Stock und Stein», hier im Jahr 2008. SRF/Werner Koschig

Bild 3 von 7. Foxie stellte sich 2023 mit Stefan Büsser im «Donnschtig-Jass» einer Agility-Challenge, ebenso wie Sir Henry mit Fabienne Louves. Bildquelle: SRF. 3 / 7 Legende: Foxie stellte sich 2023 mit Stefan Büsser im «Donnschtig-Jass» einer Agility-Challenge, ebenso wie Sir Henry mit Fabienne Louves. SRF

Bild 4 von 7. Filou war in «Tiergeschichten» unterwegs mit Monika Fasnacht, hier im Jahr 2018. Bildquelle: SRF. 4 / 7 Legende: Filou war in «Tiergeschichten» unterwegs mit Monika Fasnacht, hier im Jahr 2018. SRF

Bild 5 von 7. Wuschel erfreute sich grosser Beliebtheit bei den Kleinen und hatte im Kinderprogramm von SF1 seine eigene Sendung. Das Bild zeigt ihn bei Dreharbeiten im Mai 2000. Bildquelle: SRF/Marcel Weiss. 5 / 7 Legende: Wuschel erfreute sich grosser Beliebtheit bei den Kleinen und hatte im Kinderprogramm von SF1 seine eigene Sendung. Das Bild zeigt ihn bei Dreharbeiten im Mai 2000. SRF/Marcel Weiss

Bild 6 von 7. Tilly präsentierte mit Claudia Moser 2012 bei «Die grössten Schweizer Talente» ihr Können im Dogdance. Bildquelle: SRF/Paolo Foschini. 6 / 7 Legende: Tilly präsentierte mit Claudia Moser 2012 bei «Die grössten Schweizer Talente» ihr Können im Dogdance. SRF/Paolo Foschini

Bild 7 von 7. So mancher hündische SRF-Mitarbeiter blieb jedoch auch hinter den Kulissen, so etwa Hund Lars, der im Jahr 1998 mit Thomas Bucheli und Andrea Bauer im «Meteo»-Redaktionsbüro Wetterkarten studierte. Bildquelle: SRF/Oscar Alessio. 7 / 7 Legende: So mancher hündische SRF-Mitarbeiter blieb jedoch auch hinter den Kulissen, so etwa Hund Lars, der im Jahr 1998 mit Thomas Bucheli und Andrea Bauer im «Meteo»-Redaktionsbüro Wetterkarten studierte. SRF/Oscar Alessio Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.