Das «Family Package» von SRF: kostenlose Spezialführungen für Kinder und ihre Familien

Wie viele Scheinwerfer hängen im Sportstudio? Was ist ein Greenscreen? Wie sieht eine Radioregie aus? Dies und vieles mehr bietet das «Family Package», das wir speziell für Kinder mit Eltern, Grosseltern oder Gotten und Göttis im Studio Zürich Leutschenbach kreiert haben.

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Die Führungen im «Family Package» sind kostenlos und finden samstags statt.

Termin buchen: Studio Zürich Leutschenbach

Ort: SRF-Studio Zürich Leutschenbach

Dauer: Rund 90 Minuten

Mindestalter: 7 Jahre

Bei weiteren Fragen ist die Disposition der Publikumsführung gerne für Sie da: +41 58 135 21 58 oder besuch@srf.ch.

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