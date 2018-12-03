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«SRF Family Package»: kostenlose Spezialführungen für Kinder und ihre Familien
Legende: Das «Family Package» von SRF: kostenlose Spezialführungen für Kinder und ihre Familien SRF

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«Family Package» in Zürich Familienerlebnis am Samstag

Wie viele Scheinwerfer hängen im Sportstudio? Was ist ein Greenscreen? Wie sieht eine Radioregie aus? Dies und vieles mehr bietet das «Family Package», das wir speziell für Kinder mit Eltern, Grosseltern oder Gotten und Göttis im Studio Zürich Leutschenbach kreiert haben.

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Die Führungen im «Family Package» sind kostenlos und finden samstags statt.

Bei weiteren Fragen ist die Disposition der Publikumsführung gerne für Sie da: +41 58 135 21 58 oder besuch@srf.ch.

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