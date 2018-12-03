Die Führungen im «Family Package» sind kostenlos und finden samstags statt.
- Termin buchen: Studio Zürich Leutschenbach
- Ort: SRF-Studio Zürich Leutschenbach
- Dauer: Rund 90 Minuten
- Mindestalter: 7 Jahre
Bei weiteren Fragen ist die Disposition der Publikumsführung gerne für Sie da: +41 58 135 21 58 oder besuch@srf.ch.
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