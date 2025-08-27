Was sollte ich über das ESAF wissen?

Am letzten August-Wochenende ist es so weit: Das 47. Eidgenössische Schwing- und Älplerfest findet in Mollis statt – ein Highlight für alle Schwingfans. Damit Sie bestens vorbereitet sind und auch oben hinausschwingen können, haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen zusammengestellt:

Alle wichtigen Fakten rund ums ESAF finden hat unsere Sportredaktion in diesem Artikel zusammengestellt.

Ausstich? Plattwurf? Die wichtigsten Schwing-Fachbegriffe werden im ESAF-ABC erklärt.

Wie der perfekte Schwung zum König führt, können Sie hier erkundigen.

Ob Ihr Wissen zum Königstitel reicht, können Sie im Quiz testen:

Neugierig auf mehr? Weitere aktuelle Informationen rund ums ESAF 2025 finden Sie auf SRF Sport.