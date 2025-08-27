 Zum Inhalt springen

Sport Was sollte ich über das ESAF wissen?

27.08.2025, 16:00

Am letzten August-Wochenende ist es so weit: Das 47. Eidgenössische Schwing- und Älplerfest findet in Mollis statt – ein Highlight für alle Schwingfans. Damit Sie bestens vorbereitet sind und auch oben hinausschwingen können, haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen zusammengestellt:

  • Alle wichtigen Fakten rund ums ESAF finden hat unsere Sportredaktion in diesem Artikel zusammengestellt.
  • Ausstich? Plattwurf? Die wichtigsten Schwing-Fachbegriffe werden im ESAF-ABC erklärt.
  • Wie der perfekte Schwung zum König führt, können Sie hier erkundigen.
  • Ob Ihr Wissen zum Königstitel reicht, können Sie im Quiz testen:

Neugierig auf mehr? Weitere aktuelle Informationen rund ums ESAF 2025 finden Sie auf SRF Sport.

