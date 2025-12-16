 Zum Inhalt springen

Eine Collage verschiedener SRF-Momente im Jahr 2025: Schwingen, «Happy Day», ESC, «Hallo SRF!»-Event und «News Plus».
Legende: So vielfältig wie die Menschen vor den Bildschirmen, Radios oder Apps: Das SRF-Jahr 2025 hatte einiges zu bieten. SRF/Valeriano Di Domenico/Gian Vaitl; EBU/Alma Bengtsson

Quiz zum Jahresrückblick Das war 2025 bei SRF: Testen Sie Ihr Wissen!

Von A wie «Arena» bis Z wie «Z’Alp»: Zahlreiche Sendungen und Höhepunkte prägten das Jahr 2025 bei SRF – sei es online, im TV, im Radio oder als Podcast. Doch wie gut kennen Sie sich aus? Erfahren Sie die Wahrheit im grossen Jahresrückblick-Quiz.

16.12.2025, 16:00

Wie funktioniert es? Ganz einfach: zwölf Monate, zwölf Fragen. Bei jeder Frage stehen Ihnen drei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Nur eine ist jeweils richtig. Mit jeder richtigen Antwort sammeln Sie einen Punkt. Die Auswertung am Ende verrät Ihnen, ob Sie zu den Koryphäen gehören – oder doch etwas SRF-Nachhilfe benötigen. Viel Erfolg!

