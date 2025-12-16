Von A wie «Arena» bis Z wie «Z’Alp»: Zahlreiche Sendungen und Höhepunkte prägten das Jahr 2025 bei SRF – sei es online, im TV, im Radio oder als Podcast. Doch wie gut kennen Sie sich aus? Erfahren Sie die Wahrheit im grossen Jahresrückblick-Quiz.

Wie funktioniert es? Ganz einfach: zwölf Monate, zwölf Fragen. Bei jeder Frage stehen Ihnen drei Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. Nur eine ist jeweils richtig. Mit jeder richtigen Antwort sammeln Sie einen Punkt. Die Auswertung am Ende verrät Ihnen, ob Sie zu den Koryphäen gehören – oder doch etwas SRF-Nachhilfe benötigen. Viel Erfolg!