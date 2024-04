Ein heisser März – in mehrfacher Hinsicht

Das Märzwetter war durchzogen, mal mild, mal kühl, bei «Espresso» ging es dafür gelegentlich heiss zu und her: Was tun, wenn der E-Bike-Akku brennt, war eines der Themen. Unser Chat zu Fragen rund um die Steuererklärung lief heiss und einer der Beiträge drehte sich um überteuerte Tickets für heisse Musik, um Abzocker-Angebote fürs AC/DC-Konzert in Zürich.

Was tun, wenn der E-Bike-Akku brennt?

Der Akku des E-Bikes oder E-Scooters beginnt zu brennen. Was nun? Die wichtigsten Tipps bei einem Akku-Brand.

Steuererklärung 2023: Was kann alles abgezogen werden?

Abzüge sind eine wichtige Entlastung für Steuerzahler, etwa bei den Gesundheitskosten: Was geht und was nicht?

Frustrierte Fans: Abzocker wollen 1000 Franken und mehr für AC/DC-Tickets

Zum grossen Ärger vieler Fans ohne Ticket kursieren jetzt Mondpreis-Angebote. Lassen Sie sich nicht darauf ein.