Das AC/DC-Management habe explizit keine personalisierten Tickets verlangt und die anderen Organisatoren in Europa seien dem gefolgt, sagt der bekannte Konzertveranstalter André Béchir von der «Takk AB Entertainment AG» auf Anfrage von «Espresso»: «Wir wollten nicht die einzigen sein, die es trotzdem machen.» Um den unfairen Graumarkt-Abzockern gleichwohl das Leben schwerer zu machen, habe man die maximale Anzahl Tickets bei diesem Konzert auf vier pro Bestellung beschränkt. Zudem gebe es keine Print-at-home-Option. Grund: Bei den digitalen Tickets, die man zu Hause ausdrucken kann, verzeichne man am meisten Betrugsfälle, so Béchir.