Darum geht es: Radioprogramme werden immer mehr digital gehört – etwa via Internet oder über DAB+. Die analoge Verbreitungstechnologie UKW wird in der Schweiz spätestens Ende 2026 abgeschaltet. Die SRG, zu der auch die Radioprogramme SRF 1, SRF 2 Kultur und SRF 3 gehören, verbreitet ihre Sender bereits ab dem 1. Januar 2025 nur noch digital.

Was ist das Problem? Von der Umstellung besonders betroffen sind Autofahrerinnen und Autofahrer, denn vor allem etwas ältere Fahrzeuge sind noch nicht mit einem DAB+-Empfänger ausgerüstet. Wer ein solches Auto hat und dort die SRG-Radioprogramme weiterhin hören will, muss umrüsten.

Welche Lösungen gibt es? Die einfachste und günstigste Lösung ist das Streamen via Handy und Internet, sofern das Autoradio mit dem Smartphone verbunden werden kann. Wer DAB+ empfangen will, kann einen Adapter kaufen und mit etwas handwerklichem Geschick selbst installieren (siehe weiter unten). Je nach Marke und Modell gibt es auch Komplettlösungen: Die bestehende Anlage wird dabei so nachgerüstet, dass kein Adapter notwendig ist.

Was kostet eine Umrüstung? DAB-Adapter fürs Autoradio gibt es bei gängigen Onlineshops für unter 100 Franken. Installiert eine Fachperson den Adapter, fallen weitere Kosten für die Arbeit an. Komplettlösungen sind teurer: Hier ist laut dem Autogewerbeverband Schweiz AGVS mit Kosten von 1000 Franken und mehr zu rechnen. Solche Komplettlösungen gibt es aber längst nicht für alle Fahrzeugmodelle.

Was, wenn die eigene Garage nicht helfen kann? Nicht alle Garagen bieten eine Umrüstung auf DAB+ an – das zeigen Erfahrungsberichte, die das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» bekommen hat. In diesem Fall empfiehlt sich ein Blick auf die Seite dabplus.ch – dort kann nach Garagen in der Region gesucht werden, bei denen eine Umrüstung möglich ist.

Kann ich einen Adapter auch selbst installieren? Ja! Diese Videoanleitung zeigt, wies geht. Seien Sie sich aber bewusst, dass Adapter mit Kabeln für die Antenne und die Stromversorgung verbunden werden müssen. Falls Sie diese Kabel hinter Abdeckungen verstauen möchten, ist es allenfalls ratsam, das von einer Fachperson ausführen zu lassen.

Wo kann ich mich weiter informieren? Die SRG hat eine Hotline eingerichtet und ist auch via E-Mail zu erreichen: 0848 040 102 oder dabplus@srgssr.ch.