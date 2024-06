Auf Seiten der Post schien der Fall bereits abgeschlossen. Doch das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» hat nachgehakt. Und siehe da: Die Post will sich den Fall nun nochmals anschauen. This Wolfensberger hat dem Kundendienst bereits weitere Belege geliefert. Post-Mediensprecherin Silvana Grellmann sagt: «Mit den bisher eingereichten Belegen hatten wir noch keinen Zusammenhang zu den finanziellen Forderungen des Kunden herstellen können. Wir schauen uns die neuen Belege jetzt aber selbstverständlich an. Dann gehen wir ins Gespräch mit dem Kunden.» Fortsetzung folgt also. Zu den Gründen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, sagt die Post: Es könne vorkommen, dass eine Adresse deaktiviert werde. Zum Beispiel, wenn ein Briefkasten lange nicht angeschrieben sei. Doch weshalb das beim Bülacher Modellflugladen passiert sei, könne man sich nicht erklären.