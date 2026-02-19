Das Halbtax Plus sorgt bei Kunden für Unverständnis. Das Prepaid-Abo des ÖV, bei dem man ein Guthaben auflädt, sorgt für Ärger. Wer sein Halbtax Plus zu früh erneuert, hat plötzlich zwei laufende Abos am Hals. Wer es nicht erneuert, riskiert, am letzten Gültigkeitstag ohne Guthaben zu reisen.

Was ist passiert? Mehrere Nutzerinnen des Halbtax Plus berichten von Problemen und Kuriositäten bei der Abo-Erneuerung. Ein Beispiel: Noch bevor die einjährige Abo-Laufzeit endet (oder das Guthaben aufgebraucht ist), erhalten Kundinnen und Kunden die Aufforderung, ihr Abo zu erneuern. Dies, um ohne Unterbruch weiterzufahren. Doch wer sein Halbtax Plus zu früh erneuert, hat plötzlich zwei laufende Abos am Hals.

Wie kommt es zu den doppelten Abos? Eine SBB-Kundin aus Bern erneuert ihr Halbtax Plus knapp eine Woche vor Ablauf und ist perplex: Die Laufzeit des neuen Abos beginnt sofort, obwohl das alte noch gültig ist. Ergebnis: Die zwei Abos laufen parallel. Dasselbe erlebt eine Kundin aus Basel. Auch bei ihr startet das neue Halbtax Plus direkt nach der Einzahlung, obwohl auf dem alten Abo noch Guthaben vorhanden ist.

Betroffene finden Regelung absurd: Die Halbtax-Plus-Kundinnen verlieren durch diese Praxis fast eine Woche Laufzeit. Betroffenen geht es aber vor allem ums Prinzip: Zwei gleichzeitig laufende Abos, das sei absurd – vergleichbar mit einer doppelten Versicherung. «Bei Halbtax oder GA käme die ÖV-Branche ja auch nie auf die Idee, ein neues Abo zu starten, solange das alte noch gültig ist».

Tipps für Halbtax-Plus-Kundinnen und -Kunden: Box aufklappen Box zuklappen Erneuern Sie Ihr Halbtax Plus erst kurz vor Ablauf. Die Laufzeit des neuen Abos beginnt am Folgetag der Erneuerung, unabhängig davon, wann Sie das neue Guthaben einzahlen. Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Halbtax Plus direkt an das SBB Contact Center in Brig.

Telefon: 0848 44 66 88 (CHF 0.08/Min.), täglich, rund um die Uhr. Aus dem Ausland: +41 848 44 66 88.

Was sagt der SBB-Kundendienst? Die SBB teilt den Kundinnen mit, man könne nichts tun – das sei «systembedingt». Für die Betroffenen ist das unverständlich. Sie fordern, dass bei einer so kundenunfreundlichen Regelung wenigstens klar und transparent informiert wird. «Dann hätte ich mit der Erneuerung meines Halbtax Plus bis ganz am Schluss gewartet», sagt die Berner Kundin.

Weiteres Problem bei Nicht-Erneuerung: Ein Kunde aus dem Kanton Zürich erneuert sein Halbtax Plus nicht und will am letzten Gültigkeitstag sein restliches Guthaben per Easy Ride aufbrauchen. Am nächsten Tag folgt die Überraschung: Die Fahrt habe nicht über das Halbtax Plus abgerechnet werden können. Obwohl genügend Guthaben vorhanden war, soll er das Ticket nachzahlen. Auch seine Beschwerde am SBB-Schalter bleibt erfolglos – man könne nichts machen, heisst es.

Was sagt der ÖV zur Kritik? Im geschilderten Easy-Ride-Fall bestätigt Alliance Swisspass ein technisches Problem. Easy Ride rechnet Fahrten erst am Folgetag ab. Bei bei einer Nichterneuerung des Halbtax Plus fehlt im System folglich ein gültiges Zahlungsmittel. Das Problem sei erkannt, eine Lösung in Arbeit. Wann sie kommt, ist offen. Betroffene sollen sich direkt an das SBB Contact Center in Brig wenden, sagt Alliance Swisspass.

Legende: Ein angepasster Erneuerungshinweis soll bei den Kunden für mehr Klarheit sorgen. SRF / ZVG

Und was sagt die Branche zum doppelten Abo? Im Gegensatz zu Halbtax oder GA habe das Halbtax Plus eine flexible Laufzeit. «Deshalb ist die Erneuerung individueller und technisch deutlich komplexer», begründet ein Sprecher von Alliance Swisspass die kundenunfreundliche Praxis. Dass die Branche das technische Problem auf dem Buckel der Kundinnen und Kunden löst, finden Betroffene unfair. Immerhin hat Alliance Swisspass den Erneuerungshinweis per sofort angepasst. Neu werden Kunden klar darauf aufmerksam gemacht, dass das neue Abo bereits am nächsten Tag zu laufen beginnt.