Bei Ex Libris kann man Bücher kaufen, die erst in über 70 Jahren veröffentlicht werden. Ist das geschicktes Marketing?

Ein Mann aus Orselina im Kanton Tessin bestellt häufig Bücher bei Ex Libris. Das Buch «What it takes» von Stephen A. Schwarzman auf englisch gibt es in drei verschiedenen Ausgaben: Als Hardcover, als E-Book oder als Softcover. Er entscheidet sich für das Softcover, weil es am günstigsten ist – es kostet knapp die Hälfte der Hardcover-Version. Leider gibt es ein kleines Problem: Bestellen kann er das Buch zwar schon jetzt, es erscheint jedoch erst 2099 – in 74 Jahren. So steht es auf der Website von Ex Libris.

Ich werde mich bemühen, dass ich dieses Buch mit 136 Jahren dann endlich bekomme.

Ex Libris erklärt dem Mann, es handle sich um eine Neuauflage und wenn er wolle, könne er gerne seine Bestellung stornieren und eine erhältliche Ausgabe bestellen.

Warten mit Humor

Der Mann will nicht, er bleibt bei seiner ursprünglichen Bestellung und meldet sich beim SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Schmunzelnd erzählt er, dass er die Sache durchziehen wolle, dies habe er Ex Libris auch so mitgeteilt. «Ich sagte denen: Ich warte bis 2099, bitte stornieren Sie meine Bestellung nicht, ich werde mich bemühen, dass ich dieses Buch mit 136 Jahren dann endlich bekomme.»

Legende: Langes Warten aufs Lesevergnügen: Wer dieses Buch bestellt, braucht Geduld, voraussichtlicher Liefertermin ist 2099. Screenshot Ex Libris

Auch «Espresso» nimmt die Sache mit Humor und fragt bei Ex Libris nach, ob es sich womöglich um einen Marketing-Gag handle. Ex Libris widerspricht und schreibt: «Die Daten, die wir zu einem Produkt anzeigen, stammen direkt vom Verlag oder Hersteller. Wir greifen bewusst nicht in diese Angaben ein, sondern stellen die Informationen so dar, wie wir sie erhalten.» Man wolle den Kundinnen und Kunden volle Transparenz gewährleisten.

Ex Libris habe in der Vergangenheit bei den Verlagen nachgefragt, jedoch lediglich schwammige Antworten erhalten. Auch seien daraufhin keine Änderungen der Erstverkaufsdaten erfolgt, so Ex Libris weiter. Im Sortiment gäbe es weitere Bücher mit ungewöhnlichen Erscheinungs- oder Lieferdaten.

Update zum Erscheinungsdatum – noch eine witzige Überraschung

Trotzdem sehr seltsam. Bei Orell Füssli ist das Buch, das erst 2099, also in 74 Jahren erscheint, jedenfalls nicht erhältlich. Ex Libris schreibt «Espresso»: «Wir stellen fest, dass wenn ein Erscheinungsdatum beim Verlag noch nicht genau bekannt ist, dieser den Termin weit in die Zukunft rückt.» Sobald ein genauer Erscheinungstermin bekannt sei, werde dies durch den Verlag angepasst und auch die Kundinnen und Kunden würden informiert.

So auch der Ex-Libris-Kunde aus dem Tessin. Erst gerade hat er ein Mail bekommen, sein Buch sei schon früher erhältlich. Das neue Erscheinungsdatum sei 2050.