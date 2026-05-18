Gibt es bald auch in SBB-Zügen Werbebildschirme, wie man sie von den Postautos her kennt? Eine aktuelle Umfrage der SBB zeigt: Eine Mehrheit der Reisenden will keine Berieselung mit Werbung im Zug.

Um was geht es? In den gelben Postautos gehören sie längst zum Inventar: Die Werbebildschirme mit einem Mix aus News, Wetter, Werbung und einem Buchstabenrätsel. Während die einen dankbar sind für die unterhaltsame Ablenkung, empfinden andere die digitale Dauerberieselung als störend und nervig.

Legende: Bildmontage: So könnte gemäss SBB digitale Zug-Werbung aussehen Community.sbb.ch

Noch keine Werbebildschirme im Zug – zieht die SBB bald nach? Bisher blieben die Züge der SBB von Werbebildschirmen verschont. Doch eine aktuelle Umfrage auf der Plattform «Community.sbb.ch» lässt aufhorchen. Unter dem Titel «Wie denkst du über elektronische Werbung in Zügen?» fühlt die SBB ihren Fahrgästen noch bis Ende Mai auf den Zahn. Eine Bildmontage der SBB zeigt, wie elektronische Werbung im Zug aussehen könnte: Direkt neben dem bestehenden Bildschirm mit den nächsten Haltestellen würde ein zweiter Screen mit Werbung und News flimmern.

Die Community sagt deutlich «Nein, danke»: Die ersten Ergebnisse der Umfrage sprechen eine klare Sprache. Über 80 Prozent der mehr als 2500 Teilnehmenden lehnen Werbebildschirme in Zügen ab. Nur rund zehn Prozent können der Idee etwas Positives abgewinnen. Auch in den Kommentaren gibt es fast ausschließlich Kritik.

Stressfaktor, speziell für Autistinnen: Viele Reisende schätzen den Zug als Ruheort und empfinden bewegte Bilder im Blickfeld als Stressfaktor. Für Menschen, die unter zu vielen Reizen leiden, wie etwa Autistinnen und Autisten, ist ein zusätzliches Flimmern eine Belastung.

Ihre Meinung ist gefragt! Box aufklappen Box zuklappen Soll der Zug frei bleiben von digitalen Werbebildschirmen? Oder stört die Berieselung mit Werbung nicht, wenn dafür vielleicht die Billettpreise weniger stark steigen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung auf dem «Espresso»-Telefonbeantworter: 0848 37 77 37

Eine betroffene Userin kommentiert in der SBB-Community: «Es ist unmöglich, diese Bildschirme nicht zu beachten. Ich wünschte mir, alle würden damit aufhören.» Ein anderer ÖV-Kunde meint: «Macht nicht wegen ein paar Franken den gleichen Fehler wie Postauto!»