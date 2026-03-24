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Ein Kind fährt auf dem Velo einer Strasse entlang.
Legende: TCS zieht ernüchterndes Fazit zu Velohelmen für Kinder Keiner der 16 getesteten Helme hat wirklich überzeugt. Imago

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Ernüchternde Resultate Velohelme für Kinder schützen zwar, sind aber nur Mittelmass

Kein Helm ist laut TCS «sehr empfehlenswert». Abzüge gibt es vor allem bei der Handhabung und zusätzlicher Ausstattung.

24.03.2026, 15:22

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Der TCS hat nach 2022 erneut Velohelme für Kinder getestet. Die Resultate seien «ernüchternd», so der TCS in einer Mitteilung: «Zwar bieten alle Modelle genügend Schutz, um das Verletzungsrisiko zu minimieren», jedoch sei keiner der Helme «sehr empfehlenswert». Es mangle bei der Handhabung und der Innovation. Vor vier Jahren haben noch fünf Modelle die beste Bewertung erreicht.

Diese Helme sind immerhin «empfehlenswert»

14 der getesteten Helme bewertet der TCS als empfehlenswert. Diese fünf Modelle führen die Rangliste an:

  • Lazer, Nutz 2.0 Kineticore (Testsieger)
  • Uvex, Oyo
  • Woom, Ready
  • Cratoni, Wildcat Mips
  • KED, Street Jr. Pro

Selbst der Testsieger hat laut TCS Schwächen: Die seitlichen Gurte seien schwierig einzustellen und die Haut könne beim Schliessen des Gurts eingeklemmt werden. Zwei Modelle stuft der TCS als nur «bedingt empfehlenswert» ein: Das Modell Youdrop von Abus und Urban-Active von Melon. «Beide haben an den Schläfen Schwächen beim Schutz vor Kopfverletzungen», so der TCS. Zudem sei der Verschluss umständlich zu bedienen.

Radio SRF 1, Espresso, 25.03.2026, 08:10 Uhr ; 

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