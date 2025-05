Tasche, Rucksack oder Bauchtasche sind an allen ESC-Veranstaltungen verboten. Alles muss in Hosen- und Jackentasche.

Strengste Sicherheitsvorschriften gelten für alle ESC-Veranstaltung der kommenden Tage. Edi Estermann, ESC-Kommunikationschef, rät dringend, alles in Hosen- und Jackentaschen zu verstauen: «Taschen aller Art sind verboten». Und: Er klärt verwirrende Informationen rund um die Mitnahme von Medikamenten.

Edi Estermann ESC-Kommunikationschef Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Edi Estermann ist Head of Communication des Eurovision Song Contest 2025.

SRF: Mit Vorteil ziehen Besucherinnen und Besucher des ESC in Basel also Hosen an – mit grossen Seitentaschen?

Edi Estermann: Ja, es ist wirklich so, alles muss man in Jacken- und Hosentauschen versorgen. Was darüber hinausgeht, könnte schwierig werden. Am ESC herrscht eine strikte «No-bag- policy».

Heisst das, dass auch keine Bauchtaschen erlaubt sind?

Genau. Handy, Schlüssel, Portemonnaie – alles muss in Kleidertaschen gepackt werden.

Für Medikamente in Tablettenform, wie zum Beispiel Kopfwehtabletten, welche leicht in der Hosentasche zu verstauen sind, gilt diese Regelung selbstverständlich nicht.

Ticketcorner als Billett-Verkäuferin der offiziellen ESC-Veranstaltungen verschickt derzeit eine Mail mit Informationen für Ticketbesitzer. Darin heisst es unter anderem, dass Besucherinnen und Besucher ihre ID mitbringen müssten, da die Tickets personalisiert sind. Und neben dem Taschenverbot heisst es weiter, wer Medikamente in die Halle mitbringen wolle, müsse dafür erst ein ärztliches Attest an Ticketcorner schicken. Mit einer entsprechenden Genehmigung durch die ESC-Organisation dürfte die Mitnahme von Medikamenten dann möglich sein. Das scheint uns reichlich unverhältnismässig?

Für Medikamente in Tablettenform, wie zum Beispiel Kopfwehtabletten, welche leicht in der Hosentasche zu verstauen sind, gilt diese Regelung selbstverständlich nicht. Wenn aber beispielsweise jemand ein Beatmungsgerät mitnehmen muss, oder auch einen Asthmaspray, dann sollte vorgängig mittels Attests die Veranstaltung informiert werden. Diese Informationen werden dann mit dem Ticket verknüpft und beim Eingang ist es für die Security gleich ersichtlich.

Weitere Informationen

Wenn jemand ein ärztliches Attest dabeihat beim Einlass, aber nicht vorgängig an Ticketcorner verschickt hat, reicht das auch?

Das reicht auch.

Ganz praktische Frage: Bei den tausenden von Besucherinnen und Besuchern sind auch viele Frauen dabei, dutzende von ihnen haben möglicherweise ihre Tage. Wie sollen diese Hygieneprodukte dabeihaben, wenn keine Taschen erlaubt sind?

Das ist ganz klar eine Ausnahme und unsere Security-Leute werden dahingehend auch geschult. Diese Utensilien dürfen in einer kleinen Bauchtasche oder einem kleinen Necessaire mitgeführt werden. Klar ist aber auch, dass diese Täschchen dann vor Ort durch das Personal kontrolliert werden dürfen.

Es ist einfach so: Niemand kommt mit Rucksack oder Tasche in die Hallen.

Viele Besucherinnen und Besucher von ESC-Veranstaltungen kommen aus dem Ausland, möglicherweise lesen sie die Informationen zum Einlass nicht so genau und kommen doch mit Taschen. Gibt das nicht ein Chaos vor den Eingängen?

Wir befürchten das auch ein bisschen, dass nicht alle Leute die Regeln kennen. Es ist einfach so: Niemand kommt mit Rucksack oder Tasche in die Hallen. Und die Möglichkeiten, Gepäck abzugeben, sind extrem beschränkt.

Das Gespräch führte Martina Schnyder.