Lidl Schweiz ruft ein Fondue Chinoise wegen eines zu hohen PFAS-Gehalts zurück.

Das betroffene tiefgekühlte «TK Bio Weiderind Fondue Chinoise» kann in allen Lidl-Filialen in der Schweiz zurückgegeben werden.

Laut einer Mitteilung des Detailhändlers geht es um das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.04.2026 und der Chargennummer 25822457. Nur dieses Produkt sei von dem Rückruf betroffen.

Legende: Das zurückgerufene Fondue Chinoise – es ist aber nur die Chargennummer 25822457 mit Mindesthaltbarkeitsdatum 26.04.2026 betroffen. Lidl

In dem Fondue Chinoise sei PFAS über dem gesetzlichen Höchstgehalt nachgewiesen worden. Lidl betont, dass Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls verzehren sollten. Bei der Rückgabe in einer Lidl-Filiale werde der Kaufpreis auch ohne Kassenbon erstattet.

Gesundheitsrisiko bei Überschreiten des Grenzwerts

PFAS, auch als Ewigkeitschemikalien bekannt, stellen ein Gesundheitsrisiko dar, wenn sie bestimmte Höchstwerte überschreiten. Eine diese Woche vom Bund veröffentlichte Untersuchung auf dem Schweizer Markt hat ergeben, dass von 900 getesteten Lebensmitteln tierischen Ursprungs nur sieben Proben Werte über dem zulässigen Grenzwert aufwiesen.