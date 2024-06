Henniez / Nestlé: «Als Abfüller von natürlichem Mineralwasser investiert Nestlé Waters erheblich in Bemühungen zum Schutz der Gebiete rund um seine Quellen und passt sich den Veränderungen in der lokalen Umwelt an. In der Vergangenheit wurden an unserem Standort in Henniez Aktivkohlefilter eingesetzt. Diese Filter sollten mögliche Spuren unerwünschter Rückstände zurückhalten, die durch Umweltverschmutzung im Schweizer Mittelland entstanden waren. Sie entsprachen jedoch nicht den schweizerischen Vorschriften für Mineralwasser und wurden seitdem entfernt.

Es kann vorkommen, dass winzige Spuren von Pestiziden in unserem Wasser vorhanden sind, jedoch liegen diese immer unter den gesetzlichen Grenzwerten und stellen keine Gefahr für die Gesundheit dar. Unser Qualitätsteam führt durchschnittlich 200 Tests pro Tag durch, um die Qualität und Lebensmittelsicherheit von Henniez zu gewährleisten.

Seit vielen Jahren arbeiten wir daran, die Umwelt im Rahmen unseres ECO-Broye-Programm zu schützen, das eine umweltverantwortliche Bewirtschaftung des Einzugsgebiets fördert. Wir arbeiten dabei eng mit den lokalen Behörden, 60 Landwirten und anderen Partnern zusammen.»

Valser / Coca-Cola: «Die genannten Zahlen stimmen nicht mit den Testergebnissen der Analyse von VALSER natürliches Mineralwasser überein, die jährlich von einem externen Institut durchgeführt wird.

Pfas (einschliesslich PFBA) sind Teil unseres routinemässigen Wasserüberwachungsprogramms. Unsere letzte vollständige Analyse durch ein akkreditiertes Drittlabor, datiert vom April 2024, ergab keine PFAS oberhalb der Nachweisgrenze (der Grenzwert liegt bei 1ng/L – 0.001 ug/L) – was praktisch bedeutet, dass keine PFAS vorhanden sind.»

San Pellegrino / Nestlé: «Das Mineralwasser von S.Pellegrino kann bedenkenlos getrunken werden. Die Ergebnisse der erhaltenen Messungen sind für uns nicht schlüssig, sie stimmen nicht mit unserer eigenen Überwachung überein. Derzeit gibt es keine offizielle Methodik, um Produkte oder Umgebungen auf Mikroplastik zu testen.»

Swiss Alpina / Coop: «Die Qualität unserer Produkte ist unsere oberste Priorität und wir führen regelmässig eigene Analysen durch, insbesondere auf Polystyrol. Bei den letzten Kontrollen konnten wir kein Polystyrol im Swiss Alpina Wasser nachweisen. Auch die verwendeten Verpackungsmaterialien und die Materialien, mit denen dieses Mineralwasser in Berührung kommt, enthalten kein Polystyrol. Folglich können wir die analysierte Menge nicht bestätigen.»