Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Darum geht es: Auf ihrer Website schreibt die Firma Adventus Schweiz GmbH, sie sei kostengünstig, vertrauenswürdig und eine prompte Hilfe in akuten Situationen. Erfahrungsberichte von Kundinnen und Kunden zeigen ein gegenteiliges Bild. Sie warnen vor der Firma, die unter anderem Sanitärdienstleistungen anbietet. Mehrere Betroffene berichten SRF, die Firma habe ihre Notsituation ausgenutzt. Adventus Schweiz habe überrissene Preise verlangt und sie bei der Bezahlung unter Druck gesetzt.

Achtung vor solchen Websites! Box aufklappen Box zuklappen Die Firma Adventus Schweiz betreibt unter anderem folgende Websites: www.adventus-schweiz.ch

www.schluesseldienst-hilfe.ch

www.sanitaer-notfall.ch

Die Erfahrung eines Baslers: In der Küche eines 82-Jährigen war der Abfluss verstopft. Deshalb suchte er im Internet nach Hilfe und kontaktierte Adventus Schweiz. Rasch sei ein Mitarbeiter vor Ort gewesen und habe ihn gebeten, ein Formular zu unterschreiben, so der Senior. Einen Kostenvoranschlag habe es nicht gegeben. Nach einer Viertelstunde die böse Überraschung: Der Mitarbeiter habe 535 Franken verlangt – sofort zu bezahlen. Der Senior hat den Betrag beglichen. «Aber ich komme mir wirklich betrogen vor», sagt er.

Wurden Sie auch schon von unseriösen Handwerkern über den Tisch gezogen? Zum Glück habe ich das nie erlebt, aber Bekannte von mir. Zum Glück habe ich das nie erlebt, aber Bekannte von mir. % Nein, bisher hatte ich immer seriöse Handwerker im Haus. Nein, bisher hatte ich immer seriöse Handwerker im Haus. % Ja, das ist mir leider schon passiert. Ja, das ist mir leider schon passiert. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Die Erfahrung eines Zürchers: Ein 29-Jähriger kämpfte in seiner Mietwohnung mit einem Abwasserproblem. «Es floss aus der Badewanne, dem Lavabo und der Dusche», sagt der Zürcher. Er meldete sich deshalb beim Abwart, welcher wiederum Adventus Schweiz aufbot. Vor Ort hätten dann zwei Mitarbeiter die Kosten auf rund 1200 Franken geschätzt. Doch anderthalb Stunden später hätten sie 4000 Franken verlangt und zur sofortigen Bezahlung gedrängt. Der Betroffene hofft nun, dass ihm die Versicherung der Abwartsfirma das Geld zurückbezahlt.

Wie finde ich seriöse Handwerker? Box aufklappen Box zuklappen Falls Sie zur Miete wohnen, fragen Sie bei Ihrer Verwaltung nach: Welche Handwerksbetriebe empfiehlt sie?

Suchen Sie als Hausbesitzerin regionale Handwerker. Seien Sie vorsichtig, wenn eine Firma in der ganzen Schweiz tätig ist. Seriöse Unternehmen decken meist nur ein bestimmtes Gebiet ab.

Branchen-Listen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Der Verband Suissetec bietet Kontakte von seriösen Handwerkern für den Notfall.

Das lokale Gewerbe organisiert häufig einen Pikett-Dienst, wie etwa die Sanitäre in der Stadt Bern.

Meiden Sie das oberste Suchresultat im Internet. Häufig erkaufen sich unseriöse Anbieter diesen Platz. Hat ein Anbieter eine 0800er-Nummer? Seien Sie skeptisch, in der Regel verwenden regionale Handwerker keine solchen Nummern.

Achten Sie auf Transparenz: Prüfen Sie, ob Preise oder Zuschläge schon auf der Website angegeben sind. Falls nicht, fragen Sie die Firma danach.

Was sagt Adventus Schweiz? Wie rechtfertigt die Firma ihre fragwürdige Geschäftspraxis? Auf diese und weitere Fragen erhält das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» keine Antwort. Anfragen an verschiedene E-Mail-Adressen bleiben unbeantwortet. Über die Hotline und die Telefonnummer der Buchhaltung ist niemand zu erreichen, die Firma ist auf Tauchstation.



Die Geschäftspraxis – kein Einzelfall: «Leider haben sich viele dubiose Firmen Notfälle zum Geschäftsmodell gemacht», sagt Christian Brogli von Suissetec. Der Verband der Gebäudetechniker vertritt unter anderem die Sanitäre. Häufig tauchten unseriöse Firmen mit zwei Mitarbeitern auf, obwohl dies nicht nötig sei. «Sie können dann höhere Kosten verrechnen. Und schüchtern die Kundinnen und Kunden ein», sagt Brogli. Suissetec rät, in einem ruhigen Moment seriöse Handwerker zu suchen und auf einer Liste festzuhalten.