Mit einem Elektroauto in die Ferien fahren – ans Meer, in die Berge oder in den Norden, das ist bei vielen noch mit Unsicherheit behaftet. Es bleibt die Angst, dass plötzlich keine Lademöglichkeit da ist und das Elektroauto stehen bleibt. Doch diese Angst ist unbegründet.

Martin Bolliger Experte für Elektromobilität Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Experte für Elektromobilität beim TCS.

SRF: Wie begründet ist die Sorge, dass man für sein E-Auto keine Lademöglichkeiten findet und plötzlich auf offener Strasse stehen bleiben muss?

Martin Bolliger: Diese Angst besteht vor allem noch bei Menschen, die nicht Elektroauto fahren. Leute mit E-Auto wissen, dass man vor allem zu Hause lädt. Und wenn man unterwegs ist, gibt es immer mehr Ladestationen. In der Schweiz sind es rund 15'000 öffentliche Ladestationen, davon 1500 Schnellladestationen. Davon liegen rund 500 in unmittelbarer Nähe der Autobahn.

Die Chance, dass man irgendwo anstehen und warten muss, ist relativ klein.

Wie ist es zu Spitzenzeiten wie Ostern oder vor den Sommerferien? Kommt es da oft zu Engpässen und Wartzeiten?

Wir haben das mal statistisch angeschaut: An Pfingsten sind in der Schweiz trotz hohem Verkehr rund 85 Prozent der Ladestationen frei. Wenn man die Zahlen noch etwas genauer studiert, sieht man: von den besetzten Stationen waren nur ganz wenige hie und da komplett ausgebucht. Und auch dies nur für wenige Minuten. Das heisst: Die Chance ist relativ klein, dass man irgendwo anstehen und warten muss.

Wie ist die Situation im Ausland?

Viele Leute haben vor allem vor den Ländern südlich der Schweiz Angst. Die EU hat aber per Verordnung vorgeschrieben, dass EU-Länder auf ihren Hauptverkehrsachsen alle 60 Kilometer eine Ladestation einrichten müssen. Das wurde in den letzten zwei Jahren effektiv umgesetzt.

Das heisst: In Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich etc. kann man damit rechnen, dass es auf jeder Raststätte Schnellladestationen hat.

Was sind Ihre Tipps fürs Reisen mit dem Elektroauto im Ausland?

Grundsätzlich wird das Reisen mit Elektroauto immer einfacher. Trotzdem lohnt es sich, vor der Reise rasch auf einer App zu prüfen, wo mögliche Ladepunkte sind. Dies auch als Alternative zu den Vorschlägen des Navigationsgeräts. Zweitens empfehlen wir, neben der Kreditkarte auch noch eine Charge-Karte mitzunehmen. So kann man auch Ladestationen nutzen, die noch keine Kreditkarten akzeptieren.

Das Gespräch führte Yvonne Hafner.