Worum geht's? Wenn wir online ein Ticket bestellen, ist häufig eine Ticketversicherung automatisch angeklickt. Sie kostet meist nur ein paar Franken. Die Verlockung ist deshalb gross, sich aus Sicherheitsgründen dafür zu entscheiden. Doch laut Stiftung für Konsumentenschutz lohnt sich eine solche Ticketversicherung in der Regel nicht. Der stellvertretende Rechtsleiter Jan Liechti sagt: «In den allermeisten Fällen raten wir davon ab.» Die Versicherung decke nur wenige Szenarien ab. Und das Risiko, dass diese eintreffen würden, sei eher gering.

Tipp: Prüfen Sie Ihre Reiseversicherung Box aufklappen Box zuklappen Sie haben eine Reiseversicherung? Klären Sie ab, ob diese eine Ticketversicherung für Veranstaltungen in der Schweiz einschliesst. Gewisse Anbieter decken solche Events ab. Auch einzelne Kreditkarten beinhalten eine Ticketversicherung. Eine Übersicht gibt es hier beim Internetvergleichsdienst Moneyland.

Was deckt die Ticketversicherung ab? Sie greift bei gewissen unerwarteten Vorfällen, die uns am Besuch einer Veranstaltung hindern. Je nach Versicherung sind andere Leistungen gedeckt. Mehrheitlich gehören beispielsweise überraschende Probleme bei der Anreise dazu – etwa eine Autopanne. Auch ein Wasserschaden zu Hause kann ein Verhinderungsgrund sein. Weiter greifen die Versicherungen etwa bei Unfällen, Komplikationen in der Schwangerschaft oder einer plötzlich schweren Krankheit. Achtung: Es braucht ein Arztzeugnis. Je nach Krankenkasse-Franchise sind die Kosten hier schnell höher als der Ticketpreis.

Wann lohnt sich eine Ticketversicherung? Sie ist laut Konsumentenschutz nur sinnvoll bei sehr teuren Karten, die die Besitzer kaum weiterverkaufen können. Etwa bei personalisierten Eintritten könne dies schwierig sein. Ansonsten sei aber ein Weiterverkauf die bessere Lösung, sagt Liechti: «Dies ist oft unkomplizierter und günstiger.»

Legende: Grosse Shows, viel Publikum: Zum Glück finden die meisten Veranstaltungen wie geplant statt. Bei einer Absage springen Ticketversicherungen nicht ein. KEYSTONE/Valentin Flauraud

Wer zahlt, wenn ein Konzert ins Wasser fällt? «Sagt der Veranstalter den Anlass ab, greift die Ticketversicherung nicht», sagt Liechti. Anbieter schliessen solche Annullationen explizit aus. Die gute Nachricht: In solchen Fällen müsse der Veranstalter das Geld zurückzahlen. «Es empfiehlt sich, auf eine solche Rückerstattung zu beharren.» Dafür stellt der Konsumentenschutz einen Musterbrief zur Verfügung. Letztlich müssten Musikfans jedoch auf Kulanz des Veranstalters hoffen. Schliesslich wäre es unverhältnismässig, wegen eines Tickets vor Gericht zu ziehen.

Open Airs: Wenn eine einzelne Band ausfällt Box aufklappen Box zuklappen Bei einem Open Air gilt das Ticket laut Konsumentenschutz nicht für eine bestimmte Band, sondern für den Event als Ganzes. Nur wenn die gesamte Veranstaltung ausfalle, hätten Musikfans Anrecht auf eine Rückerstattung.

Was gilt bei einer Konzertverschiebung? Hier haben Musikfans gemäss Konsumentenschutz ebenfalls Anspruch darauf, dass der Veranstalter den Ticketpreis zurückerstattet. Dies könne jedoch zu mühsamen Auseinandersetzungen führen. «Hier kann eine Ticketversicherung unter bestimmten Bedingungen einspringen», sagt Liechti. Gewisse Anbieter übernehmen zum Beispiel die Kosten, wenn jemand am Ersatzdatum schon Ferien geplant hat.

Was sagen die Ticketversicherungen? Die meisten Schweizer Ticketverkäufer arbeiten mit der Europäischen Reiseversicherung (ERV) zusammen. Sie schreibt, dass Ticketversicherungen in Anbetracht der Leistungen sehr günstig seien. Gerade für teilweise teure Events lohne sich eine solche Versicherung durchaus. Ähnlich tönt es bei einem weiteren Anbieter, der Allianz Partners. Eine Ticketversicherung helfe, finanzielle Risiken zu reduzieren.

Wie häufig kaufen sich Ticketbesitzer eine Versicherung? Zahlen dazu hat die Branche laut eigenen Aussagen nicht. Es sei je nach Konzert unterschiedlich, schreibt der grösste Schweizer Ticketverkäufer. Ticketcorner verkauft Eintritte für jährlich 15'000 Veranstaltungen. Für günstige Tickets schliesse kaum jemand eine Versicherung ab. Bei teuren Veranstaltungen bis zu 500 Franken sei es deutlich häufiger.