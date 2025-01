Was ist das Problem? In vielen Filialen von Migros und Coop sind zurzeit bei der Rollgerste die Regale leer. Bereits vor zwei Wochen schrieb eine Migros-Kundin im Forum des Kundendiensts: «Es ist Gerstensuppenzeit und ihr habt keine Rollgerste. Warum? Und wie lange?» Auf Anfrage des SRF-Konsumentenmagazins «Espresso» heisst es von Coop und Migros: Ja, es habe bei der Produktionsfirma einen Engpass und «ein Ereignis» gegeben.

Das sagt die Produktionsfirma zum Fauxpas: Die Firma E. Zwicky AG in Müllheim-Wigoltingen TG ist ein Schälmühlebetrieb und Hauptlieferant von Rollgerste für Migros und Coop. Wie der Verkaufsleiter gegenüber SRF bestätigt, gibt es zurzeit Lieferengpässe. Der Grund dafür liege in einem neuen Planungssystem. Damit habe man kurzfristig noch zwei Aufträge angenommen, was zu einer Verzögerung der Gerstenproduktion geführt habe. So sei es zu diesem Engpass gekommen. Zum schlechtesten Zeitpunkt: «Im Mai will niemand mehr Rollgerste.»

Welche Massnahmen sind geplant? Damit in Schweizer Haushalten und in den Skiferien doch noch Gerstensuppe auf den Tisch kommen kann, schiebe die E. Zwicky AG nun Doppelschichten, um den Nachschub anzukurbeln. Laut dem Verkaufsleiter ist es aber nicht einfach, geschultes Personal zu finden, welches mit den Hygienevorschriften und Abläufen vertraut ist. Voraussichtlich in zwei bis drei Wochen sollte der Engpass aber überwunden und Rollgerste wieder in den Regalen zu finden sein.

Welche Produktionsschritte braucht es? Der Hauptlieferant von Rollgerste für die Grossverteiler bezieht die Rohgerste grösstenteils aus Deutschland und Frankreich. Im Betrieb werde das Getreide zuerst gereinigt, dann folge das Schälen des Gerstenkorns, erklärt der Verkaufsleiter. Hierbei wird die äussere, ungeniessbare Schicht vom Korn getrennt. Und schliesslich werde das Gerstenkorn abgeschliffen und so zur Rollgerste, welche zum Beispiel für Suppe verwendet wird.

Welche Alternativen zur Rollgerste gibt es? Es gibt Schweizer Bio-Gersten-Produkte. Sie sind etwas teurer. Aber auch diese Varianten sind zurzeit vielerorts ausverkauft. Dies, weil manche Kundinnen und Kunden wegen des Rollgersten-Engpasses darauf ausgewichen sind.