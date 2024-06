Melectronics verschwindet – habe ich trotzdem noch Garantie?

Was ist passiert? Migros hat eine grosse Umstrukturierung angekündigt. Das Unternehmen baut mehr als 500 Stellen ab. Unter anderem wird der Elektro-Fachmarkt Melectronics an Mediamarkt verkauft. Bis im November 2024 soll der Name Melectronics verschwinden. 17 Filialen werden geschlossen, 20 werden von Mediamarkt weitergeführt. Migros will auch die Fachmärkte Micasa, Do it + Garden und Bike World verkaufen. Deren Zukunft ist aber noch ungewiss.

Wer haftet im Garantiefall? Wer jetzt ein Produkt bei Melectronics kauft, fragt sich möglicherweise, was passiert, wenn das Gerät innerhalb der Garantiefrist kaputtgeht. Migros betont, Garantieleistungen seien durch die Migros weiterhin gewährleistet. Gegenüber dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» präzisiert Migros: Sollte ein Gerät nicht reparierbar sein und könne kein gleichwertiges Ersatzgerät abgegeben werden, gebe es das Geld zurück. Man wolle solche Fälle kulant abwickeln. Das Gleiche gelte auch für weitere Fachmärkte, sollten auch diese an neue Besitzer übergehen.

Was ist mit Migros-Geschenkkarten? Wer eine solche geschenkt bekommen hat, um sich bei Melectronics ein neues Gerät kaufen zu können, sollte diese Karte möglichst rasch einsetzen. Migros sagt zwar auf Anfrage, es sei «noch nicht klar» welche Möglichkeiten es nach dem Verschwinden von Melectronics gebe. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass eine Migros-Geschenkkarte in einer Mediamarkt-Filiale akzeptiert wird. Mediamarkt äusserte sich auf Anfrage nicht zu dieser Frage. Immerhin: Die Geschenkkarten sind auch in diversen anderen Migros-Läden einlösbar. Das Geld ist also nicht verloren.