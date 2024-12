Bei Moneyguard arbeitet Ricardo mit dem niederländischen Zahlungsdienstleister Adyen zusammen. Das wirft bei den Nutzerinnen und Nutzern Fragen auf: «Wurde überhaupt nach einem Schweizer Partner gesucht?», möchte ein Kunde wissen. Dazu schreibt Ricardo, Adyen sei ein internationaler, regulierter Zahlungsdienstleister «mit hoher Expertise». Schweizer Anbieter von vergleichbaren Lösungen hätten die Anforderungen von Ricardo nicht innerhalb einer akzeptablen Frist erfüllen können.

Eine weitere Frage, die mehrere Ricardo-Nutzerinnen und -Nutzer im Zusammenhang mit Adyen stellen: Was ist eigentlich mit Zinsen, die anfallen, wenn das ihnen zustehende Geld – es dürfte sich insgesamt um hohe Beträge handeln – über mehrere Tage auf einem Konto von Adyen zurückbehalten wird? Ricardo gibt an, keine Zinsgewinne zu machen und verweist an Adyen. Dort gibt es auf die Frage, an wen allfällige Zinsgewinne gehen, keine konkrete Antwort. Ein Sprecher richtet aus: «Die Gelder verbleiben aufgrund der Bearbeitungszeiten für eine kurze Zeit auf unseren Konten, in der niedrige Zinssätze gelten können.» Man konzentriere sich nicht darauf, die Zinssätze für die von Adyen verwalteten Gelder zu optimieren. Das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso» findet dazu: Transparenz geht anders.