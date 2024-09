Bis wann muss ich die obligatorische Grundversicherung kündigen? In diesem Jahr, 2024, muss die Kündigung bis spätestens Freitag, 29. November bei der bisherigen Krankenkasse eingetroffen sein. Das ist in diesem Jahr der letzte Arbeitstag im November. Der Poststempel ist bei privaten Verträgen nicht massgebend.

Bis wann kann ich mich bei der neuen Krankenkasse anmelden? Sie haben Zeit bis Ende Dezember. Auch hier lohnt es sich, dies bis Mitte Dezember zu erledigen. Der Wechsel zur neuen Versicherung ist erst wirksam, wenn diese die bisherige Krankenkasse und den Versicherten über die Neuaufnahme informiert hat. Das muss ebenfalls bis spätestens Ende Jahr gemacht sein. Gewisse Versicherungen erledigen das Kündigungs- und Anmeldeprozedere für einen.

Wo kann ich die verschiedenen Krankenkassen vergleichen? Einen unabhängigen Vergleich bieten der Prämienrechner des Bundes (Priminfo) und der Prämienvergleich der Stiftung für Konsumentenschutz. Auf beiden Plattformen finden Sie auch weitere Infos zum Thema und Musterbriefe. Es gibt weitere Vergleichsplattformen. Die bekannteste ist wohl Comparis. Dort muss man wissen: Comparis, beziehungsweise deren Schwesterfirma Optimatis hat mit bestimmten Krankenkassen einen Vertrag.

19:11 Video Steigende Krankenkassenprämien: Sind Laborkosten der heimliche Preistreiber? Aus Kassensturz vom 24.09.2024. abspielen. Laufzeit 19 Minuten 11 Sekunden.

Wie komme ich zu einer Offerte? Auf der Vergleichsseite kann man direkt eine Offerte bei jenen Versicherungen bestellen. Für jede bestellte Offerte erhält Comparis von den einzelnen Versicherungen eine Provision und gilt deshalb auch als Versicherungsvermittlerin. Nutzerinnen und Nutzer können aber im Vergleich auch auf «Erweiterte Ansicht» klicken, dann erscheinen alle Krankenkassen.

Wie kann ich es vermeiden, auf einen unseriösen Anbieter hereinzufallen? Die Suchmaschinen spucken zahlreiche Angebote aus. Manche gaukeln einem nur einen objektiven Krankenkassenvergleich vor und wirken seriös. In Tat und Wahrheit steckt aber eine bestimmte Versicherung oder Vermittlerfirma dahinter. Diese will nichts Anderes, als Sie zu sich zu lotsen. Wer dahinter steckt, entdeckt man jeweils höchstens im Kleingedruckten. Seien Sie vorsichtig.

Und die Zusatzversicherung? Box aufklappen Box zuklappen Sie können in der obligatorischen Grundversicherung zu einer neuen Krankenkasse wechseln, die freiwillige Zusatzversicherung (Alternativmedizin, Gesundheitsprävention etc.) aber bei der bisherigen Anbieterin belassen. Es gelten beim Zusatz ohnehin andere Kündigungsregeln. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Versicherung. Häufig ist aber der 30. September der Stichtag für eine Kündigung der Zusatzversicherung.

Wie kann ich Prämien sparen? Ein Krankenkassen-Wechsel kann durchaus viel bringen. Wichtig hier noch: Bei einer günstigeren Anbieterin müssen Sie unter Umständen Abstriche in Kauf nehmen – etwa beim Kundendienst. Prüfen Sie das vorher. Eine andere Variante: Bei der bisherigen Kasse das Versicherungsmodell wechseln. Ein Sparmodell wählen: Hausarztmodell, zum Beispiel, HMO (Gruppenpraxis) oder Telemedizin. Damit lassen sich bis zu 20 Prozent Prämien sparen. Sie müssen sich dann aber auch an die Spielregeln des jeweiligen Modells halten – etwa im Krankheitsfall immer zuerst eine Meldung bei der festgelegten Stelle machen (Hausarzt, Hotline etc.).

«Espresso» ist an Ihrer Meinung interessiert Box aufklappen Box zuklappen Berichten Sie uns über Ihre Erfahrungen und schreiben Sie uns Ihre Meinung!

Wann lohnt sich ein Wechsel der Franchise? Auch damit können Sie Prämienkosten senken. Wer auf eine tiefere Franchise umsteigen möchte, muss die Krankenkasse bis am 30. November informieren. Wer eine höhere will: Bis am 31. Dezember. Mit der höchsten Franchise – 2500 Franken bei Erwachsenen – spart man am meisten. Dort haben Sie aber natürlich auch den höchsten Selbstbehalt. Deshalb lohnt sich diese Variante nur für Menschen, die selten krank sind.

Was gilt, wenn ich noch offene Rechnungen habe? Wenn Sie bei Ihrer bisherigen Krankenkasse Ende Jahr noch Schulden haben, können Sie nicht wechseln.