Office 365 kostet mehr – auch für Kundinnen und Kunden, die keine künstliche Intelligenz gar nutzen wollen. Die Option für ein KI-freies Abo ist aber gut versteckt.

Die Preiserhöhung: Wer Microsoft Office 365 nutzt, hat dieses Jahr eine steile Preiserhöhung kassiert. Wer sie noch nicht erhalten hat, darf darauf gespannt sein, sobald das Jahresabo erneuert werden muss.

Der Grund: Hinter der Preiserhöhung steckt die künstliche Intelligenz. Microsofts KI-Assistent Copilot, der vorher noch dazugekauft werden musste, ist jetzt fix in das Office-Paket integriert. Das ärgert jene Kundinnen und Kunden, die KI gar nicht nutzen wollen – aber auch jene, die KI besonders häufig brauchen, denn die Nutzung ist limitiert. Ist das monatliche «KI-Guthaben» aufgebraucht, muss man draufbezahlen.

So wechseln Sie zum alten Abo zurück: Es ist möglich, auf die alte Variante des Abos ohne KI zurück zu wechseln – diese Variante heisst jetzt «Microsoft 365 Single Classic», respektive «Microsoft 365 Family Classic». Alternativ kann man auch zu «Microsoft 365 Basic» wechseln, das ohne Copilot auskommt. All diese Optionen sind jedoch gut versteckt: Man muss erst auf «Künden» klicken, bevor einem die Auswahl angezeigt wird (siehe Box).

Schritt für Schritt Box aufklappen Box zuklappen Gehen Sie zu Ihrem Microsoft Account (https://account.microsoft.com/services)

Suchen Sie Ihr aktuelles Abonnement

«Verwalten»

«Abonnement kündigen»

Jetzt können Sie das gewünschte Abo auswählen Zur Anleitung von Microsoft

Eine Lösung auf Zeit: Wie lange diese «Classic» Abos noch verfügbar sind, ist nicht ganz klar. Sie sollen nur für eine Übergangszeit von einem Jahr angeboten werden, berichtet die Technologie-Webseite The Verge. Danach werde es nur noch die Variante mit Copilot geben. Die KI kann man zwar ausschalten – doch den Preisaufschlag bezahlt man trotzdem.

Alternativen zu Microsoft: Es gibt einige Lösungen, die ähnliche Funktionen bieten, aber günstiger sind als Office 365 und ausserdem Ihre Daten besser schützen. Zum Beispiel: