Darum geht’s: Die Migros repariert nur noch Produkte, die eine Garantie haben. Den früheren Reparaturservice stellt die Migros ein, wie das Onlineportal «Onlinereports» berichtet. Auch eine Kundin aus dem Kanton Bern ist diesbezüglich bei der Migros aufgelaufen. Das Staubsaugerrohr ihres Akkustaubsaugers ist gebrochen und die Garantie erst seit gut zwei Monaten abgelaufen. Aber reparieren lassen könne sie das Gerät in der Migros nicht. Sie probiert es danach noch beim grossen Elektronikhändler Fust, aber auch dort wird sie abgewiesen, erzählt sie dem SRF-Konsumentenmagazin «Espresso».

Das sagt die Migros: Da die Nachfrage in diesem Bereich deutlich zurückgegangen sei, habe die Migros entscheiden, Reparaturen ausserhalb der Garantiezeit nicht mehr anzubieten. Man stelle aber für viele Fachmarktartikel weiterhin Ersatzteile zur Verfügung. «Leider ist in diesem spezifischen Einzelfall das benötigte Ersatzteil für den genannten Staubsauger nicht mehr verfügbar», so die Migros. Die Migros verweist auf die Plattform repair-café.ch. Dort reparieren ehrenamtliche Profis defekte Geräte in der Regel gratis.

Das sagt Fust: Sofern die entsprechende Marke im Fust-Sortiment geführt werde und man die nötigen Ersatzteile habe, repariere Fust Geräte. Unabhängig, ob sie dort oder an einem anderen Ort gekauft wurden. Miostar-Geräte würden nicht repariert. «Dies liegt daran, dass es sich bei Miostar um eine exklusive Eigenmarke der Migros handelt.» Fust führe diese Marke nicht im Sortiment und habe deshalb auch keinen Zugriff auf die dafür notwendigen Ersatzteile oder spezifisches technisches Know-how.