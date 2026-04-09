Im Produkt der Sennerei Bachtel wurden Coli-Bakterien festgestellt. Es sollte nicht mehr konsumiert werden.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor einem Quark-Produkt. Konkret geht es um «Demeter Quark Vollmilch» der Sennerei Bachtel. Laut Mitteilung des BLV wurden darin Coli-Bakterien gefunden. Diese können Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen auslösen.

Wer nach dem Verzehr des Produkts entsprechende Symptome hat, sollte einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.

Legende: Betroffenes Produkt Demeter Quark Vollmilch der Sennerei Bachtel Screenshot BLV

Das Produkt wurde gemäss der Mitteilung des Bundes in mehreren Detailhandelsgeschäften verkauft. Betroffen sind folgende Chargen:

Glas 180 g, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 23.04.2026

Glas 500 g, MHD: 23.04.2026

Der Quark sollte nicht mehr konsumiert werden.