Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) warnt vor einem Quark-Produkt. Konkret geht es um «Demeter Quark Vollmilch» der Sennerei Bachtel. Laut Mitteilung des BLV wurden darin Coli-Bakterien gefunden. Diese können Bauchschmerzen, Übelkeit, Durchfall und Erbrechen auslösen.
Wer nach dem Verzehr des Produkts entsprechende Symptome hat, sollte einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.
Das Produkt wurde gemäss der Mitteilung des Bundes in mehreren Detailhandelsgeschäften verkauft. Betroffen sind folgende Chargen:
- Glas 180 g, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 23.04.2026
- Glas 500 g, MHD: 23.04.2026
Der Quark sollte nicht mehr konsumiert werden.