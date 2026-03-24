Welche Modelle sind betroffen? Vom Rückruf betroffen sind die E-Scooter Acer AES025 sowie Predator ES Series 5 PES025. Gemäss Acer geht es um die Akkupacks, die mit diesen Scootern zwischen Juni 2024 und Dezember 2025 unter anderem in der Schweiz, Deutschland und Österreich ausgeliefert wurden.
Unfallgefahr bei weiteren E-Scootern von Acer
Bei E-Scootern vom Typ «Acer ES Serie 5 (AES015)» wurde in der Produktion eine Schraube ungenügend festgezogen. Sie kann sich daher während der Fahrt lösen, wodurch Unfallgefahr entsteht, warnt die Beratungsstelle für Unfallverhütung.
Betroffene können die fragliche Schraube selbst anziehen, sagt Acer. In diesem Video auf Youtube gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es zeigt, welche Schraube überprüft werden muss und wie sie richtig festgezogen wird.
Bei Fragen oder Problemen können Betroffene den Kundendienst von Acer anrufen (0848 745 745).
Welche Gefahr besteht? Gemäss der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) kann nicht ausgeschlossen werden, dass die verwendeten Batterien überhitzen. Es besteht deshalb Brandgefahr.
Was sollen Betroffene tun? Diese E-Scooter sollen ab sofort nicht mehr genutzt und die Akkus nicht mehr geladen werden, warnt die BFU. Betroffene Konsumentinnen und Konsumenten werden gebeten, mit dem Acer Service Center (Telefon 0848 745 745) Kontakt aufzunehmen, um zu überprüfen, ob ihr E-Trottinett vom Rückruf betroffen ist.