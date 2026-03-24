Bei E-Scootern vom Typ «Acer ES Serie 5 (AES015)» wurde in der Produktion eine Schraube ungenügend festgezogen. Sie kann sich daher während der Fahrt lösen, wodurch Unfallgefahr entsteht, warnt die Beratungsstelle für Unfallverhütung.

Betroffene können die fragliche Schraube selbst anziehen, sagt Acer. In diesem Video auf Youtube gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es zeigt, welche Schraube überprüft werden muss und wie sie richtig festgezogen wird.

Bei Fragen oder Problemen können Betroffene den Kundendienst von Acer anrufen (0848 745 745).